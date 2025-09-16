Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner paragonato a Hitler, testo della nuova canzone fa discutere

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

In un brano inedito, Fedez ha attaccato il tennista Jannik Sinner. La strofa contenente le parole sul campione sportivo hanno scatenato la polemica sui social. Il rapper, oltre all’ex numero uno al mondo del tennis, nella canzone prende di mira diversi personaggi noti.

La strofa di Fedez su Jannik Sinner

Il 16 settembre 2025, Fedez ha pubblicato nelle Instagram Stories una strofa del suo nuovo brano.

“L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”, sono le parole usate dal rapper di Rozzano.

Ansa

Il rapper Fedez

Il numero due del tennis è nato a San Candido, in Alto Adige, ed è cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca, di origini sia altoatesine che austriache.

Sinner ha dichiarato più volte di sentirsi “italiano al 100%“, mentre Fedez probabilmente prende di mira proprio le sue origini e il suo modo di parlare.

Le critiche sui social

Come riporta Open, in tanti hanno criticato la strofa della canzone di Fedez.

“Io vorrei capire il processo mentale che ha portato Fedez a pensare che sarebbe stata una buona idea associare Jannik Sinner a un dittatore che ha causato il genocidio della popolazione ebraica”, ha scritto un utente.

“Segnalato da un amico, ho guardato la storia di Fedez. Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore. Cosa non si fa per un po’ di celebrità”, è il commento di un’altra persona.

Altri personaggi noti citati da Fedez

Nella strofa incriminata, il rapper di Rozzano cita Stefano De Martino, la segretaria del Pd Elly Schlein e persino Carlo Acutis, il 15enne fatto santo dalla Chiesa.

Nella Instagram Stories di Fedez si legge:

“Ieri uno femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull’iPhone. la polizia postale non le farà una sega, qui scatta l’arresto solo per una s..a. Hanno fatto Santo un 15enne, il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire bestemmie. Hanno sparato a un antiabortista americano. Oh tranquilli raga, il Papa è ancora in Vaticano. Avete sentito cosa ha detto Elly Schlein? Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei. L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.