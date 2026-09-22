Fedez ospite di Parenzo su Vannacci, "Godiamoci il circo": per Marra il Generale ha un "vantaggio" sugli altri

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

In collegamento con la trasmissione “L’aria che tira” condotta da David Parenzo, Fedez e Marra hanno commentato le ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni e hanno detto la loro sul generale Roberto Vannacci. Il commento dei conduttori di Pulp Podcast è nato dalle proposte, relative alla scuola, fatte da Giorgia Meloni.

Vannacci e la campagna elettorale, il commento di Fedez

Incalzato dal conduttore David Parenzo, secondo il quale Fratelli d’Italia ha iniziato a “inseguire” Vannacci sul suo terreno elettorale, Fedez ha risposto in modo lapidario: “Per dirla in maniera più edulcorata, è iniziata la campagna elettorale… godiamoci lo spettacolo”.

Il tema della puntata de L’Aria che tira era relativo al divieto di burqa e Niqab introdotto dal governo con un decreto legge.

ANSA

Marra da Parenzo: “Vannacci non ha uno storico”

Dopo Fedez ha preso la parola Mister Marra, co-conduttore di Pulp Podcast. “Sembra di essere nel 1947, pensavo di aver scoperto la macchina del tempo”, ha esordito in collegamento con David Parenzo.

“La differenza sostanziale è che Vannacci non ha uno storico, può continuare a fare le sue sparate e per molte persone è ancora credibile perché non deve giustificarsi con il passato e non ha una coerenza da rispettare”, ha proseguito Marra. Per queste ragioni, come evidenziato anche da Parenzo, per gli altri partiti di centrodestra è difficile inseguire il partito di Vannacci su questo terreno.

In passato, il generale Vannacci è stato ospite per due volte della trasmissione condotta da Fedez e Marra. Nei giorni scorsi, invece, Beppe Grillo è stato ospite di Pulp Podcast e ha sparato a zero su Conte e l’attuale Movimento 5 Stelle.

Le proposte del governo sulla scuola

Come noto, il governo Meloni sta preparando un decreto legge che interviene sull’integrazione scolastica, con un tetto del 30% agli studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burqa e niqab a scuola.

Il provvedimento, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri, dovrebbe inoltre introdurre l’obbligo di corsi di italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi difficoltà di inserimento. Il limite del 30% non è però una novità assoluta: una soglia analoga era già prevista da una circolare ministeriale del 2010, rimasta di fatto inattuata.

Il nodo ora è trasformare quell’indicazione in una norma cogente, conciliandola con il diritto degli alunni a frequentare la scuola del territorio di residenza. Secondo diversi osservatori, come Parenzo, la proposta è un tentativo di Fratelli d’Italia di rincorrere Vannacci sul suo terreno elettorale.