Fedez: "Politica? Fan tutti schifo, meglio Adinolfi di Zan". La differenza tra destra e sinistra per il rapper

Fedez contro la politica. “Fan tutti schifo”, scrive nel libro autobiografico “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”. Il rapper afferma di apprezzare di più Alessandro Adinolfi rispetto ad Alessandro Zan, sostenendo di preferire le persone di destra a quelle di sinistra, nonostante diverse posizioni di quei partiti siano lontane dalle sue.

Fedez: “Politica? Fan tutti schifo”

“Poi, intendiamoci, fanno schifo tutti, la politica è quello che è, e la destra forse ha fatto più danni della sinistra (o se la pareggiano)”. Così Fedez nel libro autobiografico.

“Ma quando puzzi di mer*a – aggiunge – quelli di sinistra si allontanano da te, invece quelli di destra, dato che alla puzza di mer*a ci sono abituati, riescono a continuare a rivolgerti la parola, non spariscono. E poi si sanno divertire molto di più degli altri. Sono oggettivamente più simpatici“.

ANSA Fedez

Procedendo nel suo ragionamento, il cantante afferma che quelli di destra, “per quanto siano delle mer*e, sono più pane al pane e vino al vino”, aggiungendo che “se ti devono dire una cosa te la dicono, sono meno melliflui”.

Il rapper: “Preferisco Adinolfi a Zan”

In passato, Fedez sembrava essersi schierato apertamente a favore del ddl Zan. Sembrava, appunto. Nel libro il rapper spiega che in realtà non ha mai creduto che la proposta del parlamentare dem fosse ben costruita.

“E anche con Zan il discorso è complesso – spiega l’ex marito di Chiara Ferragni – tutti mi hanno descritto come “paladino arcobaleno”, perché purtroppo, in questo Paese, ormai ogni cosa viene ridotta a un’etichetta. Ma se si va a riprendere il motivo per cui ho difeso la legge Zan, si scoprirà che non mi riferivo ai contenuti del disegno di legge: la mia critica era più verso il fatto che un singolo – il leghista Andrea Ostellari – stesse ostruendo il processo democratico”.

Fedez ricorda di non aver mai detto che “la legge Zan è una bomba”. “Per me era un provvedimento scritto male – aggiunge -. Non ho grande stima di Alessandro Zan, credo che reciti una parte e, quando gli chiedi di partecipare a un confronto con Adinolfi, lui non lo fa: “Non devo avvicinarmi a questa gente sennò le do popolarità”.

“Invece – ha continuato Fedez – è perché lo teme. Dialetticamente, Adinolfi lo uccide. E quindi apprezzo più Adinolfi, che nonostante abbia idee totalmente diverse dalle mie non si tira mai indietro di fronte a un confronto”.

Il caso Iovino e la frequentazione delle cattive compagnie

Fedez, nel libro, ha anche parlato della spinosa vicenda che lo ha visto protagonista con Cristiano Iovino. “A completare un anno di mer*a – scrive il rapper – nella primavera del 2024 è scoppiato il caso Iovino. È dall’adolescenza che frequento cattive compagnie: se mi beccano a delinquere con loro, pagherò il prezzo e risponderò dei reati”.

Il cantante ricorda che “si può delinquere anche con le buone compagnie”. Quindi l’invito a giudicare le azioni e non le persone che frequenta.

Fedez sottolinea di non essersi “mai macchiato di crimini“, seppur gli capita di frequentare persone che ne hanno commessi.

E ancora: “Dunque?… Se, per ipotesi, dei tizi della curva vanno a picchiare della gente, e Luca Lucci è ai domiciliari, cosa ne sa lui di cosa combinano queste persone? Luca Lucci non sapeva nulla di cosa facevano queste persone”.

“Ci sono intercettazioni in cui Luca Lucci caz*ia alcuni della curva quando scopre che facevano risse e cose del genere, perché si stavano ripulendo. E comunque non erano solo miei amici: erano amici di tutti”, ha concluso il rapper.