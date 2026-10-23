Fedez replica a Selvaggia Lucarelli sull'accusa di "stare col potere", "è lei che manda fatture ai Berlusconi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli, che lo aveva accusato di stare dalla parte del potere nel contesto della polemica con Marracash sui disordini di Milano. Il rapper non ci sta, nega rapporti con partiti e commesse pubbliche e le contesta il lavoro per la famiglia Berlusconi. Mr Marra invece rifiuta di intervenire: “Non merita risposta”.

Fedez e Selvaggia Lucarelli, nuovo atto

La replica è arrivata dopo qualche ora di silenzio. Ad accendere la nuova miccia fra i due, i disordini che hanno colpito il centro di Milano nel weekend del 17 e 18 ottobre.

Fedez aveva invitato a diffidare dei proclami e degli “artisti ricchi” che si schierano con chi protesta, e il messaggio era stato letto come una frecciata a Marracash. Il rapper della Barona aveva rivendicato le disuguaglianze sociali come la sua battaglia di sempre, salvo poi precisare, travolto dalle critiche, di non aver mai incitato alla violenza.

Lucarelli era quindi intervenuta nella sua newsletter, rilanciata su Instagram, schierandosi apertamente con Marracash. La giornalista aveva attaccato “gli artisti lobbisti che cercano sempre di far parte di questo circolo di potere”, contrapponendoli ai “cani sciolti come Marra, che continuano a stare scomodi anche nei posti comodi”.

La replica di Fedez

Nel podcast Fedez è partito proprio dalla sintesi della giornalista. “Chiedo a Selvaggia Lucarelli in che modo io sarei asservito al potere e in che modo io guadagni dal potere. Non prendo soldi da nessun partito politico, non ho commesse statali, non lavoro con la Rai, non ho commesse pubbliche”.

Quindi ha contrattaccato. “Io chiedo come Selvaggia Lucarelli mi possa additare come venduto al potere, detto da una persona che fattura la famiglia Berlusconi!”. E ha aggiunto: “Ovviamente da quando è a libro paga della famiglia Berlusconi non proferisce parola”.

Il riferimento è agli ultimi rapporti di lavoro di Lucarelli, che quest’anno ha lasciato la giuria di “Ballando con le stelle” dopo dieci anni per condurre “L’Isola dei Famosi” su Canale 5.

Fedez ha poi rincarato la dose, ricordando (senza farne il nome) il rapporto lavorativo di Lucarelli con Il Fatto Quotidiano. “Come si conciliano le fatture che mandi alla famiglia Berlusconi con quelle che mandi a un giornale che ha fondato la propria narrazione raccontando che la famiglia Berlusconi in questione ha avuto un’ascesa al potere grazie alla connivenza di famiglie mafiose?”

Mr Marra, “non rispondo”

Più breve l’intervento di Mr Marra, che ha rifiutato qualsiasi confronto. “Io non ho nulla da dire a Selvaggia Lucarelli, perché reputo che le persone che non danno la giusta dignità ai propri interlocutori, anche indiretti, quando si fanno degli articoli, non meritino altrettanta dignità”.

Il motivo, ha spiegato, è il modo in cui è stato da lei descritto. “Sono stato definito più volte ‘quello con le treccine, quello che parla alla romana’. Non penso che una persona che svaluta in questo modo il mio lavoro si meriti una qualsiasi risposta da parte mia”.