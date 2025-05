Fedez ricambia l'invito di Forza Italia e annuncia Maurizio Gasparri ospite nel suo Pulp Podcast

Sono lontani i tempi in cui Fedez e Maurizio Gasparri si pungolavano velenosamente e reciprocamente. Ora il primo andrà ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, il secondo contraccambierà il favore accettando di farsi intervistare dal rapper nel podcast Pulp. La vicenda, viste le precedenti ruggini tra il cantante e il parlamentare, è stata accolta con stupore da parte dell’opinione pubblica.

Fedez al congresso di Forza Italia, Maurizio Gasparri al podcast Pulp

Fedez, sabato 31 maggio, salirà sul palco del Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia. L’evento politico si terrà al Palazzo dei Congressi di Roma, con il fine di aprire un dibattito sul disagio giovanile.

L’annuncio della presenza di Fedez è stato fatto da Maurizio Gasparri. Dopo che ha cominciato a circolare la notizia, diversi utenti si sono sbizzarriti con le ironie sui social. E c’è già chi ha ribattezzato l’inedita coppia con il nome “Gasparrez“.

Fonte foto: ANSA Fedez

Come Gasparri ha convinto Fedez

Il senatore ha rivelato di aver convinto Fedez durante la Maratona Bullismo organizzata all’Adnkronos. “Ieri sera mi sono occupato di disagio giovanile e l’ho fatto parlando con Fedez, con cui io anni fa ho avuto polemiche, e sabato sarà ospite di Forza Italia. L’abbiamo invitato, credo che venga”, ha dichiarato Gasparri.

“Da Fedez mi dividono molte cose – ha aggiunto -. Ha avuto stili di vita anche discutibili, ma di recente ha fatto molte riflessioni sul disagio giovanile e questo può essere utile nel parlare ai giovani”.

A confermare la presenza di Fedez è stato anche Stefano Benigni, segretario di Forza Italia Giovani e vicesegretario nazionale del partito: “Fedez è l’ospite d’eccezione che farà sicuramente rumore e creerà dibattito e ha deciso per la prima volta di partecipare a un momento di confronto politico. Noi siamo onorati di questo, pur avendo posizioni politiche diverse su molti temi”.

“L’obiettivo è il confronto costruttivo, non la convergenza”, ha sottolineato Benigni. Nel frattempo Fedez ha annunciato che Gasparri sarà ospite al suo podcast Pulp. Una sorta di scambio di ‘cortesie’ per, forse, sotterrare definitivamente l’ascia di guerra.

Come è nata l’idea dell’invito ‘incrociato’

L’invito ‘incrociato’ è nato quasi per caso. Tutto è iniziato durante un’ospitata di Fedez a La Zanzara, il programma radiofonico di Giuseppe Cruciani. Il rapper ha avuto un confronto acceso in diretta con il senatore.

“Non c’è una cosa per la quale io e te andiamo d’accordo”, si erano detti. Ma proprio da quel botta e risposta è germogliata l’idea dell’ospitata al congresso di Forza Italia. In principio sembrava una boutade, poi invece la proposta si è fatta via via più seria. La ciliegina sulla torta sarà la ‘contro’ ospitata di Gasparri a Pulp.