Fedez ringrazia i donatori di sangue, "mi hanno salvato la vita di nuovo, non sarei qua senza 6 sconosciuti"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Fedez è tornato a casa dopo i problemi di salute. Prima al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano e il ricovero in Chirurga a causa di un nuovo episodio di sanguinamento, poi il trasferimento all’Humanitas di Rozzano. Lo stesso cantante, il giorno dopo le dimissioni, ha pubblicato l’immagine di una sacca, spiegando di essersi sottoposto ad alcune trasfusioni e ringraziando “6 donatori di sangue sconosciuti, senza di loro non sarei qua“.

Il post su Instagram dopo le dimissioni

Lunedì 27 luglio, Fedez ha pubblicato un post su Instagram, accompagnato dalla canzone Male necessario portata al Festival di Sanremo 2026 in coppia con Marco Masini.

La foto lo ritrae di spalle mentre, dal balcone di casa, osserva lo skyline di Milano presumibilmente al tramonto: “Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi”.

Inizia così il post, che poi prosegue con il racconto dei giorni passati in ospedale: “Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo. In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi”.

Fedez si è anche soffermato sulle sue condizioni e sui nuovi problem di salute: “Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto ‘fermati’. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo”.

Il ringraziamento ai donatori di sangue

In una Storia su Instagram, Fedez ha ringraziato i donatori di sangue, condividendo l’immagine di una sacca durante una delle trasfusioni a cui si è sottoposto durante il ricovero:

“Non sarei qua se 6 sconosciuti non avessero donato il sangue che è stato utilizzato per le trasfusioni che mi hanno salvato la vita. Di nuovo. Si parla troppo poco di quante vite salvano in silenzio tutti i donatori di sangue di questo Paese. Grazie”.

A cosa servono le trasfusioni di sangue

Come spiegato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), la trasfusione di sangue consiste nell’infusione endovenosa di sangue o dei suoi specifici emocomponenti (globuli rossi, piastrine o plasma) prelevati da un donatore volontario per rispondere a precise esigenze cliniche.

La trasfusione di globuli rossi serve principalmente a ripristinare il trasporto di ossigeno ai tessuti in caso di forti emorragie (traumi o interventi chirurgici), anemie croniche o malattie onco-ematologiche.

Le piastrine vengono impiegate a scopo preventivo o terapeutico per bloccare i sanguinamenti. Il plasma è indicato per correggere carenze dei fattori della coagulazione, patologie epatiche o specifiche malattie sistemiche.

Prima del trattamento è necessario acquisire il consenso informato del paziente. Sebbene la procedura sia generalmente sicura, possono raramente verificarsi reazioni awerse di tipo emolitico, febbrile o allergico.

Il rischio di trasmissione di agenti infettivi (come HIV, virus dell’epatite B e C, o sifilide) è invece prossimo allo zero: in Italia è garantito da un rigoroso sistema di donazione volontaria e responsabile, da un’attenta selezione medica dei donatori e dai test di laboratorio obbligatoriamente eseguiti su ogni singola unità di sangue prelevata.