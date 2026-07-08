Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni, perché si sono lasciati e il messaggio: "Importante nella mia vita"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

“A un certo punto è stato necessario dividersi”, con questa frase Fedez è tornato a parlare dell’ex moglie Chiara Ferragni, rispondendo a una domanda fatta da Chico Parlanti, ospite nell’ultima puntata di Pulp Podcast. Il rapper si è lasciato andare su cosa ha portato alla fine del matrimonio e sul sentimento che lo lega all’influencer.

Fedez sulla separazione da Chiara Ferragni

Nell’ultima puntata del podcast condotto dal rapper e da Mr. Marra, “Pulp Podcast“, l’ospite Chico Parlanti ha posto a Fedez una domanda imbarazzante: “Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”.

Il cantante si è inizialmente sorpreso, poi ha risposto: “Diciamo che si sono inannellate una serie di cose. A un certo punto è stato necessario dividersi. Non è stata una scelta facile“.

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Fedez è tornato a quel periodo parlando anche di troppe voci anche false sulla loro storia.

“Non tutte le cose che senti dire sono vere. Molte delle cose che sono successe – ha affermato – io non ho mai voluto nemmeno approfondirle perché non credo necessitassero di spiegazioni. Le cose che sono successe me le terrò Per me. Sai l’amore va, l’amore viene però è una persona a cui ho voluto veramente bene“.

Il messaggio su Chiara Ferragni

Fedez ha voluto ribadire il sentimento che lo lega a Chiara Ferragni, anche se non è più amore.

“È una persona che ho amato, facendo tanti errori”, ha detto il rapper.

“Rimane comunque sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane comunque una persona molto importante nella mia vita”, ha concluso evidenziando quanto, seppure il matrimonio sia finito, Chiara abbia comunque un posto nella sua vita.

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è durato sei anni e dall’unione sono nati i due figli Leone e Vittoria. La coppia si è separata ufficialmente a dicembre 2024 per divorziare poi a luglio 2025.

La separazione è avvenuta quasi in parallelo a uno dei periodi più complicati per l’influencer, nel pieno del cosiddetto “Pandorogate” che ha portato una forte crisi imprenditoriale per le società di Ferragni conseguente alla perdita di follower e contratti con grandi marchi.

A ciò si sono aggiunte le rivelazioni di Fabrizio Corona che ha svelato dei presunti tradimenti reciproci tra Fedez e Ferragni.

Dopo un forte momento di tensione tra gli ex coniugi, sembra che i due abbiano ritrovato un equilibrio. Entrambi hanno sempre ripetuto che la priorità è il benessere dei figli.