Fedez trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano, resta ricoverato dopo gli accertamenti in Chirurgia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo il nuovo ricovero, Fedez è stato trasferito dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano all’Humanitas di Rozzano. Il cambio di struttura è avvenuto dopo i primi accertamenti eseguiti a Milano. Al momento resta il massimo riserbo sulle ragioni del trasferimento e sulle sue condizioni di salute. Che, tuttavia, da quel poco che filtra, non sarebbero considerate gravi. Fedez sarebbe stato ricoverato per la riapertura di una vecchia ulcera, complicanza legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori.

Fedez ricoverato ancora una volta

Il rapper era arrivato al Pronto soccorso del Fatebenefratelli nella serata di lunedì 20 luglio, trasportato in ambulanza.

Il Fatebenefratelli è lo stesso ospedale dove il rapper era stato ricoverato nel 2023 per un’emorragia interna causata da ulcere sanguinanti, che aveva reso necessario un intervento d’urgenza.

ANSA

Durante il ricovero sono stati eseguiti controlli e accertamenti nel reparto di Chirurgia. Successivamente i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale Humanitas di Rozzano, avvenuto poco prima delle 14:00 di martedì 21 luglio. Fedez è entrato da un ingresso secondario della struttura.

Come sta Fedez

Le informazioni in merito alla salute di Fedez sono al momento limitate. Secondo quanto trapelato, il quadro clinico non desterebbe grande preoccupazione almeno per quanto riguarda il primo ricovero al Fatebenefratelli.

Ancora non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause che hanno reso necessario il trasferimento all’Humanitas né sull’eventuale percorso terapeutico che seguirà il rapper.

I precedenti problemi di salute

Negli ultimi anni Fedez ha affrontato diversi problemi di salute. Nel 2022 è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per l’asportazione di un tumore al pancreas.

Nel 2023, come detto, è stato ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli a causa di una grave emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere.

Nel 2024 aveva poi raccontato sui social di essere tornato in ospedale per un nuovo episodio di emorragia interna.

Da ultimo, nel luglio 2026, questo nuovo doppio ricovero per Fedez, prima al Fatebenefratelli di Milano e poi all’Humanitas di Rozzano.

La nascita del terzo figlio

Il nuovo ricovero arriva a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio di Fedez: la compagna Giulia Honeggar ha dato alla luce Edoardo Lupo. Il bimbo è nato all’ospedale San Raffaele di Milano.