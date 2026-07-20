Fedez trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrici, come sta il rapper
Sarebbero problemi gastrici i motivi che hanno costretto Fedez ad essere trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano
Problemi di salute per Fedez. Il rapper, da pochi giorni padre per la terza volta, sarebbe stato trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano nella serata del 20 luglio. La causa del ricovero sarebbe per problemi gastrici.
- Fedez in ospedale, come sta
- I problemi di salute di Fedez
- Fedez e la nascita del figlio Edoardo Lupo
Fedez in ospedale, come sta
La notizia di Fedez al pronto soccorso è stata riportata da Adnkronos.
Arriva a due giorni di distanza dall’annuncio della nascita del terzo figlio Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger, e nato il 16 luglio.
ANSA aggiunge che le sue condizioni, secondo fonti sanitarie, non sarebbero gravi.
Solo gli esami potranno stabilire con certezza l’entità del problema.
I problemi di salute di Fedez
Come ricorda La Repubblica, al Fatebenefratelli di Milano Fedez era stato operato d’urgenza nel 2023.
All’artista era stata riscontrata un’emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere.
In precedenza, nel 2022, Fedez era stato ricoverato ed operato all’ospedale San Raffaele di Milano.
Si era sottoposto ad un intervento per asportare un tumore al pancreas.
Fedez e la nascita del figlio Edoardo Lupo
Il 16 luglio è nato Edoardo Lupo, il terzo figlio di Fedez dopo Leone e Vittoria.
Per l’occasione, il rapper ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram.
Il messaggio scelto è stato “Una gioia così grande”.
Il 19 luglio, in occasione della finale di Mondiali, Fedez aveva pubblicato un video dove guardava la partita Spagna Argentina insieme alla compagna Giulia Honegger distesi sul divano con in braccio il figlio.