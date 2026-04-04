Felice Maniero “è depresso”, per l’ex boss della Mala del Brenta stop ai processi e perizia psichiatrica

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Bloccati per depressione i processi su Felice Maniero. I tribunali di Brescia e di Pisa hanno sospeso i procedimenti a carico dell’ex boss della Mala del Brenta, in seguito ad accertamenti sanitari che hanno attestato come il 71enne malavitoso soffra di una condizione psichica tale da non consentirgli di partecipare consapevolmente alle udienze.

Lo stop ai processi

Il rappresentante legale di Maniero, l’avvocato Rolando Iorio, ha ottenuto nel giro di pochi giorni lo stop da parte dei due tribunali, sostenendo in aula che il suo assistito sia affetto da una grave forma di depressione.

I giudici hanno basato la loro decisione sui referti dell’Azienda sanitaria veneta, ma, come sottolineato da Il Gazzettino, la condizione del malavitoso dovrà essere valutata anche dai periti nominati dai tribunali, che sottoporranno il 71enne a esami psichiatrici approfonditi per accertare se sia in grado di sostenere i dibattimenti.

ANSA

I procedimenti a carico di Felice Maniero

La prima istanza presentata dall’avvocato Iorio è stata accolta il 31 marzo a Brescia, dove l’ex boss è a processo per una bancarotta fraudolenta da centinaia di migliaia di euro.

Il 2 aprile è arrivato lo stop anche del tribunale di Pisa, dove Maniero deve rispondere dei maltrattamenti contro la sorella, che hanno già portato alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico.

In attesa di ulteriori analisi, la sospensione dei processi potrebbe riguardare anche gli altri due rinvii a giudizio che riguardano l’ex boss della Mala del Brenta: uno sempre a Brescia, dove è accusato di lesioni su un medico e di aver cercato di investire un poliziotto e un altro a Firenze, per aver picchiato un compagno di cella.

La depressione

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, tra le misure ottenute dal legale per il suo assistito c’è anche il terzo cambio di identità all’anagrafe di Felice Maniero, che rappresenterebbe un primato per la legge italiana.

“Vive tra alti e bassi, è vittima di una forte depressione. Su di lui pesa soprattutto il distacco dalla famiglia, in particolare dalla figlia Anita” ha spiegato l’avvocato al quotidiano veneto.