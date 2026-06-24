Felice Squitieri nominato Commissario per il Piano Casa 2026, all'architetto vicino alla Lega 493 mila euro

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il governo accelera sul Piano Casa e affida un ruolo chiave all’architetto Felice Squitieri. Dopo il via libera della Camera al provvedimento, l’esecutivo ha scelto il professionista come nuovo commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e la definizione degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale. Una nomina che ha immediatamente acceso il dibattito politico. Non soltanto per il profilo del nuovo commissario, considerato vicino alla Lega, ma anche per il compenso previsto fino alla fine del 2027, che sfiora il mezzo milione di euro.

Chi è Felice Squitieri, il nuovo commissario del Piano Casa

Partiamo dal profilo. Felice Squitieri è un architetto di comprovata fama, con una lunga esperienza nel settore della sostenibilità ambientale, della rigenerazione urbana e della bioedilizia.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi progetti legati all’efficienza energetica degli edifici e alle politiche ambientali, collaborando con istituzioni, enti pubblici e organismi tecnici. È noto anche per la sua attività divulgativa e per diversi contributi specialistici dedicati alla progettazione sostenibile e all’evoluzione delle normative edilizie.

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Attualmente ricopre già l’incarico di commissario della Commissione Via-Vas del Ministero dell’Ambiente, organismo che si occupa delle procedure di valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale per opere pubbliche e infrastrutture. Sul piano politico, il suo nome viene da tempo associato all’alveo della Lega.

Negli anni ha infatti ricoperto diversi incarichi e avviato collaborazioni in ambito amministrativo, soprattutto nel Lazio e a Roma, mantenendo rapporti con esponenti del partito guidato da Matteo Salvini. E proprio il vicepremier e ministro delle Infrastrutture sarebbe stato tra i principali sostenitori della sua nomina alla guida della nuova struttura commissariale.

Quanto guadagnerà Squitieri come commissario straordinario

Come accennato, l’attenzione di opposizioni e commentatori si è concentrata particolarmente sul trattamento economico previsto per il nuovo incarico. Secondo il Dpcm che disciplina la nomina, Squitieri riceverà nel 2026 un compenso lordo di 181.800,80 euro. Per il 2027 la retribuzione salirà invece a 311.658,53 euro lordi, somma che corrisponde al tetto massimo previsto per i manager della pubblica amministrazione.

Nel complesso, fino alla conclusione del mandato prevista per il 31 dicembre 2027, il compenso lordo supera i 493 mila euro. Facendo una media sull’intera durata dell’incarico, si tratta di oltre 27 mila euro lordi al mese, ai quali potrebbero aggiungersi Iva e contributi previdenziali nei casi previsti dalla normativa. La nomina prevede inoltre la possibilità di revoca in qualsiasi momento con le stesse modalità utilizzate per il conferimento dell’incarico.

Piano Casa 2026, quali saranno i compiti del commissario

Passiamo ora alle mansioni operative. Il ruolo affidato a Squitieri sarà centrale per l’attuazione del Piano Casa voluto dal governo presieduto da Giorgia Meloni. Innanzitutto il commissario dovrà effettuare una ricognizione del patrimonio abitativo pubblico esistente, individuare i fabbisogni territoriali e predisporre un programma di interventi destinato a incrementare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e sociale.

L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è quello di accelerare il recupero degli alloggi popolari inutilizzati o degradati e favorire la realizzazione di nuove abitazioni a canone sostenibile.

Secondo le stime di Palazzo Chigi, entro un anno si punta a riqualificare circa 60 mila alloggi popolari oggi non utilizzabili. Nel corso dei prossimi 10 anni il piano prevede invece di arrivare a circa 100 mila nuove disponibilità abitative, tra recupero del patrimonio esistente e nuovi interventi di edilizia sociale.