Feltri critica Meloni, "Santanchè è una furbacchiona ma la reazione della premier è stata scomposta"

“Quando dovevano cacciarla” per le vicende giudiziarie che la coinvolgono “Santanchè è stata difesa e ha ben goduto di questo beneficio”, dunque è “un fatto certo che sia una furbacchiona“. A tirare le somme della ramazza usata da Giorgia Meloni dopo la vittoria del No al referendum, alla quale è conseguita una pioggia di defezioni, è Vittorio Feltri dalle colonne del Fatto Quotidiano. Ora Giorgia Meloni, dopo il repulisti, farebbe bene a “votarsi a Sant’Antonio” per “raddrizzare la rotta”, dato che la sua è stata “una reazione scomposta”.

Vittorio Feltri critica Giorgia Meloni

Mentre a Palazzo Chigi la maggioranza è al lavoro per cauterizzare le ferite dopo le numerose defezioni piovute dopo la vittoria del No al referendum, i veterani del giornalismo e della militanza tirano le somme.

Tra questi, Vittorio Feltri ha detto la sua in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, dove non risparmia critiche perentorie nei confronti della premier, ora ministra ad interim del Turismo dopo l’addio di Daniela Santanchè.

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Il repulisti voluto da Giorgia Meloni dopo il risultato referendario “è una reazione scomposta”, dice Feltri, che consiglia alla premier di “votarsi a Sant’Antonio” per ritrovare la compostezza.

Rischia di saltare anche Meloni? Per Feltri “sarebbe ridicolo pensare che la possano far fuori dopo averla trattata come la Madonna”.

La “furbacchiona” Daniela Santanchè

Feltri concorda con ciò che Santanchè ha scritto nella sua lettera a Giorgia Meloni: le sue dimissioni non hanno a che fare con il referendum, secondo l’ex direttore di Libero Quotidiano. “È un’assurdità, una manovra politica insensata“, dice Feltri.

Allo stesso tempo sostiene quanto sia “un fatto certo che la Santanchè sia una furbacchiona”, perché “quando dovevano cacciarla per motivi legati alle sue vicende economiche e giudiziarie è stata difesa e ha ben goduto di questo beneficio“.

Tutti contro Meloni: la frecciatina di Corrado Formigli

Il 26 marzo da Piazza Pulita il conduttore Corrado Formigli, dal suo editoriale, ha rivolto un messaggio a Giorgia Meloni. Il giornalista si è chiesto “quale sia il suo concetto e la sua idea di legalità” e ha citato proprio le vicende giudiziarie che coinvolgono “l’ormai ex ministra Daniela Santanchè”.

Formigli ha sottolineato come Meloni conoscesse i problemi giudiziari di Santanchè “da ben prima della vittoria delle elezioni del 2022, eppure l’ha fatta ministro“. Poi ha fatto presente che quando Santanchè passò da indagata a rinviata a giudizio “lei l’ha tenuta al suo posto”.