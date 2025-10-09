Femminicidio a Lettomanoppello vicino Pescara, donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, dove si è consumato un femminicidio. Una donna sarebbe stata uccisa dall’ex marito a colpi di pistola. L’uomo, un 70enne, si sarebbe rifugiato in un bar di Turrivalignani e lì avrebbe esploso altri colpi senza produrre feriti. I carabinieri lo hanno arrestato.

Femminicidio vicino Pescara

I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì 9 ottobre. Secondo le prime indiscrezioni a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, un uomo avrebbe ucciso la ex moglie a colpi di pistola. Il delitto – scrive Ansa – si sarebbe consumato per strada.

Il Pescara parla di presunte tensioni tra i due dovute a questioni di famiglia.

A Lettomanoppello (Pescara) si è consumato l'ennesimo femminicidio: un uomo di 70 anni avrebbe ucciso l'ex moglie a colpi di pistola

Le informazioni sono ancora frammentarie. Dopo la segnalazione, sul luogo del femminicidio sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Sempre Il Pescara riporta che i due ex coniugi erano noti tra i residenti. La vicenda ha scosso profondamente la comunità di Lettomanoppello, compreso il sindaco Simone Romano d’Alfonso.

L’uomo fuggito in un bar vicino Lettomanoppello

Dopo aver ucciso l’ex moglie l’uomo ha percorso circa 4 km per raggiungere Turrivalignani, sempre in provincia di Pescara, dove si sarebbe rifugiato in un bar. Lì il presunto killer avrebbe esploso altri colpi di pistola ma senza ferire nessuno. Lo riporta l’Ansa.

I carabinieri di Popoli e del reparto operativo del Comando provinciale di Pescara lo hanno raggiunto e arrestato. Gli inquirenti sono già al lavoro per ricostruire le dinamiche e il contesto in cui si è consumato il femminicidio.

Una prima ricostruzione

Nel frattempo arrivano le prime indiscrezioni sulle modalità con cui si è compiuta la tragedia. Il Pescara scrive che la donna, 66 anni, da tempo era separata dall’uomo, un 70enne.

Improvvisamente, per strada, è scattata l’aggressione: l’uomo ha esploso circa 3 colpi di pistola che hanno raggiunto l’ex moglie sull’addome. In seguito il 70enne è fuggito verso un locale di Turrivalignani, dove ha ripreso a sparare contro un’auto in sosta. In seguito si sarebbe seduto sul marciapiede dove i militari lo hanno trovato una volta giunti sul posto.