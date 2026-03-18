Femminicidio a Bergamo in via Pescaria, donna uccisa a coltellate in casa dal marito che poi tenta il suicidio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Bergamo si sarebbe consumato un cruento femminicidio. Nella tarda mattinata del 18 marzo un uomo avrebbe ucciso la moglie nella loro abitazione di via Pescaria. La vittima avrebbe 42 anni. Successivamente l’uomo avrebbe tentato il suicidio non riuscendoci. Secondo le primissime indiscrezioni, sembrerebbe che la vittima fosse in procinto di separarsi dal marito.

Femminicidio a Bergamo, cosa è successo

L’allarme sarebbe scattato nella tarda mattinata del 18 marzo in via Pescaria, quartiere poco distante dal Gewiss Stadium, nella periferia di Bergamo.

Ad allertare il 112 sarebbero stati i vicini, spaventati dai rumori provenienti dall’appartamento in cui è deceduta la donna di cui non è ancora nota l’identità.

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L’uomo avrebbe ucciso la moglie a coltellate.

Sul posto sarebbero rapidamente intervenuti polizia di stato, vigili del fuoco e personale del 118 che non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso della donna 42enne.

Repubblica, inoltre, aggiunge anche che l’uomo avrebbe tentato il suicidio.

Il tentato suicidio

Repubblica, inoltre, aggiunge anche che l’uomo avrebbe tentato il suicidio.

Il gesto di togliersi la vita però non avrebbe causato gravi ferite e, ascoltato dagli inquirenti, sarebbe ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, non in pericolo di vita.

Avrebbe riportato solo ferite superficiali, come riporta Il Giorno.

Per permettere i rilievi alla polizia scientifica, l’intera zona sarebbe stata chiusa e poi successivamente riaperta.

Secondo quanto riporta Fanpage, la coppia di italiani avrebbe una figlia.

Il Fatto Quotidiano evidenzia che non risulterebbero, al momento, denunce pregresse.

Femminicidio a Bergamo, il movente

Ancora presto per avere un movente certo del femminicidio di Bergamo.

Secondo le primissime indiscrezioni pubblicate da La Repubblica, la coppia sarebbe stata in procinto di separarsi prima della tragedia.

Non è specificato se la decisione sarebbe stata presa dalla vittima.

L’Unità riferisce che, prima dell’omicidio della 42enne, ci sarebbero stati forti litigi nella coppia.

Non è noto se l’uomo avrebbe confessato il femminicidio o se sia stato colto in flagranza di reato.