Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Femminicidio a Bossico, in provincia di Bergamo. Qui un marito ha soffocato la moglie di 61 anni, uccidendola, e ha quindi confessato di essere stato lui il responsabile della morte della donna che è stata trovata in casa senza vita. Il 63enne si è consegnato spontaneamente ai carabinieri. Non risulterebbero denunce sporte in precedenza dalla donna né precedenti liti.

Femminicidio a Bossico, Bergamo

Ancora un femminicidio, stavolta a Bossico, sull’alto lago d’Iseo, un comune di meno di mille abitanti in provincia di Bergamo.

Nel tardo pomeriggio di martedì 17 novembre, un uomo di 63 anni, Mario Carniglia, autista, avrebbe soffocato sua moglie, la 61enne Emma Rosa Ray. Questo almeno quanto lui stesso ha raccontato ai carabinieri che sono intervenuti di lì a breve dopo una segnalazione arrivata proprio dallo stesso uomo che si è quindi consegnato spontaneamente ai militari.

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Marito soffoca moglie e poi chiama i carabinieri

L’allarme, come detto, è stato lanciato dallo stesso 63enne che, dopo aver soffocato e ucciso la propria moglie, ha chiamato il 112. Erano le 18.30 del 17 novembre.

Giunti sul posto, i carabinieri di Sovere hanno trovato il corpo della donna in casa, ormai priva di vita. Il personale del 118 ha provato a rianimarla ma per lei non c’era più niente da fare. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Clusone, era arrivato anche il nucleo investigativo di Bergamo e il sostituto procuratore. Antonio Mele.

L’uomo si è consegnato spontaneamente. Non risultano al momento interventi pregressi dei carabinieri per liti tra la coppia né denunce sporte dalla donna.

La prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia era italiana e viveva a Bossico, Bergamo, da una decina di anni dopo essersi trasferiti dal Piemonte. I due convivevano e mai avevano dato segnali di quanto sarebbe poi accaduto: come scrive il Corriere della Sera, i due conducevano una vita abbastanza indipendente rispetto al contesto sociale del luogo. La loro figlia viveva a Casazza, non distante.

Proseguono gli accertamenti del caso svolti dai militari che stanno cercando di fare luce sul caso e sono alla ricerca di un movente o di una qualche causa scatenante che abbia portato al femminicidio.

Intanto, come riporta il 63enne Mario Carniglia – che si era autodenunciato – è stato preso in custodia.