Femminicidio a Colleferro vicino Roma, donna uccisa a coltellate in casa dal marito davanti ai figli: fermato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una 50enne è stata uccisa a coltellate dal marito davanti ai figli al culmine di una lite nella loro casa di Colleferro, comune alle porte di Roma. A lanciare l’allarme è stata l’altra figlia più grande dopo aver trovato la madre in fin di vita sul pavimento. A nulla sono serviti i soccorsi del personale sanitario arrivato nell’abitazione. Poco dopo, la polizia intervenuta sul posto ha rintracciato e fermato il 69enne per il femminicidio.

Il femminicidio a Colleferro

La richiesta di aiuto è arrivata al numero di emergenza intorno alle 15.30 dall’abitazione del comune della città metropolitana di Roma, dove è scoppiata la lite sfociata nel femminicidio.

Secondo le prime informazioni riportate da Repubblica, la vittima sarebbe stata colpita con 3-4 fendenti alla gola con un coltello da cucina. In quel momento erano presenti in casa due dei cinque figli della coppia, un maggiorenne e un minorenne, che avrebbero anche cercato di fermare il padre.

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Le liti

L’emergenza è scattata dopo il rientro a casa della figlia 20enne che, trovando la madre agonizzante ha chiamato il numero d’emergenza e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza avrebbe tentato le manovre di rianimazione, guidata al telefono con l’operatore del 118.

Quando il personale medico è arrivato nell’abitazione, la 50enne era però già morta.

Stando a quanto ricostruito finora, l’aggressione mortale sarebbe solo l’ultimo episodio tra le discussioni violente avvenute negli ultimi tempi tra moglie e marito, che sarebbero stati sul punto di separarsi.

Gli investigatori stanno cercando di risalire a eventuali precedenti, ma al momento non risulterebbero denunce e segnalazioni da codice rosso.

Fermato il marito: ha confessato

Il marito sarebbe stato fermato dalla polizia chiamata sul posto mentre si aggirava tra le strade del quartiere attorno all’abitazione.

Portato in commissariato, il pensionato, di origine tunisina ma residente in Italia da 20 anni, avrebbe confessato il femminicidio dopo alcune ore di interrogatorio davanti al pm della procura di Velletri.