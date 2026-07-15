Femminicidio a Coriano vicino Rimini, uccide la compagna 62enne e chiama i carabinieri per confessare

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Presunto caso di femminicidio a Mulazzano, frazione di Coriano, vicino Rimini. Una donna di 62 anni sarebbe stata uccisa nella sua abitazione. La vittima sarebbe stata colpita in maniera efferata e l’autore del gesto avrebbe poi chiamato i carabinieri confessando: “Venite, l’ho uccisa”. Si indaga sul movente.

Femminicidio a Coriano

Come riporta il Corriere di Bologna, a fare la tragica scoperta sarebbero stati i carabinieri dopo che l’uomo li avrebbe avvertiti con una telefonata chiedendo di intervenire.

L’uomo, non ancora accertato se l’ex marito o ex compagno della vittima, sarebbe stato trovato accanto al cadavere dai carabinieri della stazione di Coriano, affiancati dai militari della compagnia di Riccione e dagli investigatori del nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini.

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La donna sarebbe stata rivenuta con una grossa ferita alla testa.

Secondo ANSA è ancora da chiarire se la 62enne di Coriano sia stata colpita a martellate o coltello.

La presunta confessione

Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto.

Ancora sconosciuta la dinamica del presunto femminicidio a Mulazzano, frazione di Coriano, vicino Rimini.

Come riportato dall’edizione locale del Corriere della Sera, l’uomo avrebbe chiamato i carabinieri.

Durante la presunta confessione al telefono avrebbe detto: “Venite, l’ho uccisa”.

L’uomo risulta essere in stato di fermo.

Femminicidio a Coriano, il possibile movente

Sempre il Corriere della Sera aggiunge ulteriori dettagli sulla ex coppia.

La vittima si sarebbe recata a casa dell’ex con cui sarebbe stata da tempo separata.

I due non vivevano più insieme ma avrebbero continuato a vedersi e ad avere contatti per la gestione dei due figli.

Per quanto riguarda il possibile movente, le primissime indiscrezioni arrivano da Il Resto del Carlino.

Dopo la separazione, la vittima si sarebbe trasferita altrove mentre l’ex avrebbe vissuto nell’abitazione che condividevano quando erano una coppia.

Gli inquirenti starebbero analizzando la situazione dei due per comprendere il contesto familiare e fare chiarezza sul movente in tempi brevi.