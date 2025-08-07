Femminicidio a Foggia, l'ex della donna uccisa fermato a Roma coi vestiti ancora sporchi di sangue

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Fermato il presunto assassino della donna uccisa a Foggia. Gli investigatori ritengono che l’uomo fosse con ogni probabilità in fuga dopo il femminicidio dell’ex compagna 46enne di origini marocchine, accoltellata a morte non lontano dalla sua abitazione nel centro storico della città pugliese. L’uomo è stato fermato a Roma, con i vestiti ancora sporchi di sangue, dopo un inseguimento a piedi.

Il femminicidio a Foggia e il fermo

Secondo quanto appreso da ANSA, l’uomo è stato rintracciato a Roma con gli abiti ancora sporchi di sangue, presumibilmente della vittima.

Il presunto autore del femminicidio era ricercato dopo il ritrovamento del cadavere della 46enne, uccisa a coltellate nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto.

ANSA La volante della polizia intervenuta sul luogo del femminicidio, in centro storico a Foggia

A chiamare i soccorsi alcuni vicini, allarmati dalle urla della donna attorno alle 2 del mattino.

L’inseguimento e i vestiti sporchi di sangue

A fermare il fuggitivo a Roma sono stati i carabinieri della compagnia Centro, dopo aver ricevuto una nota di ricerca dalla Polfer di Termini.

ANSA ha aggiunto che l’uomo avesse indosso dei vestiti probabilmente sporchi di sangue: saranno sequestrati per gli esami di rito.

La mancata reclusione in carcere

Stando ai primi dettagli sul femminicidio di Foggia, sembra che la vittima avesse denunciato il presunto assassino, che è però sarebbe riuscito a sfuggire alle misure cautelari per mesi.

Sull’uomo era stato disposto un provvedimento di divieto avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico, che però, secondo quanto riportato da ANSA, non era stato eseguito per “problemi tecnici”.

A luglio il giudice aveva aggravato la misura, emettendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del marocchino, regolare sul territorio italiano, ma ritenuto senza fissa dimora: per questa ragione le forze dell’ordine non sono riuscite a rintracciarlo e ad arrestarlo.

Nonostante la donna risultasse protetta dalle misure di prevenzione previste dal codice rosso, l’ex compagno sarebbe riuscito ad avvicinarsi alla 46enne e ad ucciderla a coltellate per strada.

La procura ha tenuto a precisare che tutti i passaggi necessari alla tutela della donna sono stati eseguiti.