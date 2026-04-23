Femminicidio di Stefania Rago a Foggia, il marito le spara con la pistola d'ordinanza e chiama i carabinieri

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Dramma a Foggia, dove una donna è stata uccisa a colpi di pistola dal marito convivente in un appartamento di via Salvemini, zona San Ciro. L’uomo, una guardia giurata, ha allertato le forze dell’ordine dopo aver commesso il femminicidio intorno alle 21:00. Sul posto Carabinieri e 118, con i sanitari che hanno solo potuto constatare il decesso.

Foggia, femminicidio in via Salvemini

Tutto è avvenuto nella serata di giovedì 23 aprile, intorno alle 21. Una donna è stata uccisa dal marito all’interno della loro abitazione in via Gaetano Salvemini, nella zona tra San Ciro e l’area dello stadio, a Foggia.

La vittima è Stefania Rago, 46 anni, mentre l’autore del femminicidio è Antonio Tommaso Fortebraccio, 48enne guardia giurata, che dopo aver sparato si è costituito chiamando direttamente i carabinieri.

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La ricostruzione del delitto

Il dramma si è consumato all’interno dell’appartamento della coppia, situato al civico 32 della via. Alla base dell’omicidio ci sarebbe stata una violenta lite domestica degenerata in tragedia.

Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dall’abitazione, seguite poco dopo da almeno quattro colpi di pistola.

All’arrivo dei militari dell’Arma dei Carabinieri e dei sanitari del 118, la situazione era già drammatica: per Stefania Rago non c’era più nulla da fare, i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’uomo, rimasto sul posto, ha atteso l’arrivo dei carabinieri ai quali si è consegnato senza opporre resistenza, dopo averli contattati direttamente.

Chi è l’assassino

Fortebraccio svolge la professione di guardia giurata, e aveva presumibilmente accesso legale all’arma da fuoco utilizzata per il delitto. I coniugi, entrambi tra i 40 e i 50 anni, avevano due figli maggiorenni che al momento dell’omicidio non si trovavano in casa.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze, analizzando la scena del crimine e cercando di chiarire il contesto relazionale e personale che ha portato all’escalation di violenza. Fondamentali saranno anche gli accertamenti balistici e le verifiche tecniche sull’arma.

Il femminicidio arriva in un momento già particolarmente delicato per la città. Solo pochi giorni fa, infatti, Foggia era stata scossa dall’omicidio di Dino Carta, 42enne assassinato il 13 aprile, i cui funerali si sono svolti proprio nelle ultime ore.