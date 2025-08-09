Femminicidio a Foggia, l’ex compagno di Hayat Fatimi aveva postato un manifesto funebre col volto della donna

Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Hayat Fatimi, la donna uccisa a coltellate nella notte tra il 6 e il 7 agosto a Foggia dal suo ex compagno, poi fermato a Roma. “Anna”, così come si faceva chiamare, l’aveva denunciato: l’uomo aveva anche pubblicato sui social, nei giorni precedenti al delitto, una foto dell’ex compagna ritratta in una sorta di manifesto funebre.

Femminicidio a Foggia, arrestato l’ex compagno

C’è ancora sconcerto a Foggia per la triste vicenda di Hayat Fatimi, per tutti “Anna”. La donna, una cuoca conosciuta in città, è stata uccisa a coltellate nei pressi della sua abitazione.

Per l’omicidio è stato fermato, mentre stava provando la fuga, Tariq El Mefedel, 46enne, suo ex compagno e già in precedenza denunciato dalla donna. L’uomo ha regolare permesso di soggiorno ma risulta essere senza fissa dimora e, anche grazie a questi tecnicismi, era riuscito a non essere arrestato né a far scattare il provvedimento del braccialetto elettronico nei suoi confronti.

ANSA

Il luogo del delitto a Foggia

La denuncia di Hayat Fatimi e il centro antiviolenza

Di origine marocchina e residente da anni in Italia, Hayat Fatimi era una cuoca di 46 anni. Dallo scorso mese di aprile si era rivolta al centro antiviolenza “Telefono donna” cui aveva denunciato di essere vittima di violenze e stalking da parte del suo ex compagno.

L’uomo, respinto dalla donna, ha proseguito a minacciarla e pedinarla per settimane, appostandosi anche sotto casa dell’ex compagna quando tornava dal lavoro. El Mefedel era destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna con braccialetto elettronico, che però non gli era stato applicato per motivi tecnici. A luglio, a suo carico, era stato emesso anche un provvedimento di arresto in carcere, non eseguito perché risultava senza fissa dimora.

“La signora si era rivolta a noi, stava facendo un percorso e noi abbiamo fatto tutte le segnalazioni del caso, tutto quello che potevamo fare. Altre cose purtroppo non dipendono dai centri antiviolenza ma dalla magistratura. Noi non possiamo fare il loro lavoro”, ha detto Francesca Vecera, coordinatrice del CAV a cui si era rivolta la vittima, a Fanpage.it.

I segnali e il post su Facebook

La situazione della donna era ben nota alle persone a lei vicine. Il ristoratore suo datore di lavoro ha ricordato come la cuoca talvolta chiamasse le forze dell’ordine che mandavano una pattuglia per scortarla fino a casa.

“Tutti sapevano che Hayat era in pericolo di vita. Si poteva e si doveva fare di più per salvarla. Era spaventata da quell’uomo. Lei più volte gli aveva detto che tra loro era finita ma lui non ne voleva sapere. Una volta su Facebook l’ex compagno pubblicò una foto della nostra Anna come se fosse un manifesto funebre. Questi non sono forse chiari segnali di pericolo? Perché non è stato fatto tutto il possibile per bloccare quell’uomo? Ogni sera stava davanti alla sua abitazione, lo conoscevano anche i vicini di casa. Perché non è stato bloccato prima, invece di aspettare e arrestarlo a Roma quando tutto era ormai finito?”, ha aggiunto Gianfranco Abazia, titolare del ristorante dove la vittima lavorava, al Corriere della Sera.

Il suo caso è stato citato di recente anche da Selvaggia Lucarelli che, in un post sui suoi canali social, ha ammonito lo Stato a tutelare maggiormente le donne vittime di stalking e ad adoperarsi di più nella prevenzione.