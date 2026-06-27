Femminicidio a Imperia, donna trovata morta in casa a Ceriana: fermato il compagno che avrebbe confessato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna è stata uccisa a Ceriana, piccolo comune in provincia di Imperia. Secondo quanto emerso dai primi sopralluoghi dei carabinieri, si tratterebbe di un femminicidio ad opera del compagno della vittima. Quest’ultimo si sarebbe costituito in caserma e avrebbe confessato il delitto. A perdere la vittima, a quanto pare per strangolamento, è stata una donna di circa 50 anni di nazionalità americana.

Donna strangolata in casa, compagno in caserma

Il compagno, un uomo di cinquant’anni circa di nazionalità italiana, è stato fermato dai carabinieri. Sarebbe stato lui stesso a consegnarsi e a confessare il delitto, anche se al momento la ricostruzione della vicenda è ancora ufficiosa.

Il delitto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 26 giugno, ma solo oggi l’uomo avrebbe confessato.

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Donna trovata morta in casa a Ceriana

I carabinieri hanno transennato l’accesso della strada che porta nella casa, situata in una zona isolata del comune di Ceriana, nell’entroterra di Sanremo. Secondo quanto riportato da Repubblica, la donna di nazionalità americana sarebbe stata strangolata dal compagno.

Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, è giunto anche il procuratore Francesco Monaco, mentre l’indagine è coordinata dal procuratore di Imperia Alberto Lari. La coppia di mezza età, lui italiano e lei statunitense, è molto conosciuta nel piccolo borgo di Ceriana, in provincia di Imperia.

Il corpo della donna è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno. La casa è sotto sequestro per permettere ai carabinieri di svolgere tutti gli accertamenti del caso.

Pochi giorni fa il fermo di un uomo accusato di aver ucciso la compagna

Nei giorni scorsi un uomo di circa 70 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e trasferito in carcere con l’accusa di aver ucciso la compagna di 56 anni a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Il provvedimento è scattato al termine di un lungo interrogatorio, durante il quale gli inquirenti gli avrebbero contestato alcune incongruenze nelle sue dichiarazioni.

La vittima è la 56enne Luciana Capozzoli. L’uomo, assistito dall’avvocato Sabato Romano, ha comunque respinto ogni accusa, ribadendo la propria estraneità ai fatti.