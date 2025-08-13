Femminicidio a La Spezia, 54enne uccisa dall'ex marito che si costituisce: aveva divieto di avvicinamento

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Violento femminicidio a La Spezia, dove una donna di 54 anni è stata uccisa dall’ex coniuge in un’abitazione di via Genova in cui lavorava. La vittima, collaboratrice domestica, è stata raggiunta da diverse coltellate che non le hanno lasciato scampo. L’uomo, un 57enne, è scappato subito dopo aver aggredito mortalmente la donna, salvo poi costituirsi poche ore dopo mentre le forze dell’ordine lo stavano cercando.

Femminicidio in via Genova a La Spezia

Il teatro del femminicidio è stato un appartamento di via Genova, al civico 564, a La Spezia dove la vittima stava lavorando. La donna, collaboratrice domestica, era occupata nelle pulizie della villa quando è stata raggiunta dall’ex.

Con lei era presente anche la proprietaria dell’immobile.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe entrato all’interno dell’abitazione e avrebbe colpito l’ex con tre fendenti al fianco, risultati fatali e mortali per la 54enne.

Si tratta di un 57enne italiano che, riferisce La Presse, potrebbe aver aggredito l’ex moglie dopo un diverbio. L’uomo, residente in zona, era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento.

I soccorsi e la morte

La proprietaria dell’immobile, presente sul posto, si è immediatamente accorta della gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi mentre l’uomo 57enne si è dato alla fuga.

La chiamata alle forze dell’ordine e al 118, però, è risultata vana in quanto all’arrivo dei soccorsi per la donna non c’era più nulla da fare.

Nonostante tutte le operazioni di soccorso, le ferite profonde non hanno lasciato scampo alla 54enne.

Killer si costituisce dopo la fuga

Il 57enne, ex marito della vittima, è fuggito subito dopo aver colpito mortalmente la donna. Immediata, dopo la chiamata della proprietaria di casa al 112, la caccia all’uomo.

La fuga, però, è durata poco. Appena qualche ora dopo il femminicidio il killer si è costituito.

Si è recato presso la stazione dei carabinieri di Ceparana, nello spezzino, raccontando quanto successo. Prima di costituirsi si sarebbe liberato dell’arma del delitto.