Femminicidio a Lecce, uomo spara alla moglie in casa e chiama i soccorsi: arrestato 82enne

Ennesimo femminicidio, questa volta a Lecce. Un uomo di 82 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie e ha poi chiamato il 118. Il cadavere della donna è stato trovato dai soccorritori in camera da letto, l’anziano è stato bloccato e arrestato dai carabinieri.

Femminicidio a Lecce

L’ennesima tragedia famigliare si è consumata nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 giugno, a Lecce, all’interno di una villetta in via Bernardino Bonifacio, nel quartiere San Pio.

Un uomo di 82 anni, Luigi Quarta, ha ucciso la moglie Amalia Quarta, sua coetanea, a colpi di arma da fuoco. Lo riporta Ansa.

Secondo quanto emerso, sarebbe stato lo stesso pensionato a chiamare i soccorsi dopo aver ucciso la moglie, raccontando al telefono cosa aveva fatto.

Uomo spara alla moglie e la uccide

L’allarme è scattato attorno alle 12: quando i carabinieri e il personale del 118 sono giunti sul posto hanno trovato il corpo privo di vita della donna in camera da letto.

Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola alla testa.

Per il delitto sarebbe stata usata una pistola che il marito deteneva legalmente.

Arrestato 82enne

Il pensionato 82enne ha atteso sul posto l’arrivo dei carabinieri.

I militari lo hanno messo in stato di fermo e condotto in caserma per essere ascoltato e interrogato.

I carabinieri coordinati dalla procura di Lecce stanno svolgendo accertamenti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio.