Femminicidio di Pamela Genini a Milano, uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin che tenta il suicidio

Ennesimo femminicidio, questa volta a Milano. È accaduto a Gorla, dove un uomo di 52 anni, Gianluca Soncin, ha ucciso a coltellate la compagna Pamela Genini, 29 anni. Il killer ha poi tentato di togliersi la vita ed è ora ricoverato in ospedale. La donna è stata uccisa sul terrazzino di casa, sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. La polizia è al lavoro per ricostruire la vicenda.

Femminicidio a Milano

Il femminicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 14 ottobre, a Milano.

Una donna di 29 anni, Pamela Genini, è stata uccisa a coltellate dal compagno all’interno di un appartamento in via Iglesias, quartiere Gorla, alla periferia nord della città. Lo riporta Ansa.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e i sanitari del 118, ma per la 29enne non c’è stato nulla da fare.

Grave Gianluca Soncin, ha tentato il suicidio

In ospedale è finito l’autore del delitto, Gianluca Soncin, 52 anni, che dopo aver ucciso la compagna avrebbe tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello.

Il 52enne è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Niguarda, è in gravi condizioni.

Pamela Genini uccisa a coltellate sul terrazzo di casa

Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Milano, al lavoro per chiarire quanto accaduto.

Stando a una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, Pamela Genini è stata uccisa dal compagno con una serie di coltellate sul terrazzino di casa di lei.

Il femminicidio è avvenuto attorno alle 22 sotto gli occhi dei vicini, che hanno lanciato l’allarme.

“Lei gridava aiuto dal terrazzo“, racconta a Repubblica uno dei vicini che ha sentito le urla della donna.

Da quanto emerso sembra che la coppia stesse vivendo un periodo di crisi e lei volesse lasciarlo. Il 52enne si sarebbe presentato in serata a casa della 29enne per parlarne, poi la lite.

Il tentativo di chiedere aiuto

Secondo quanto ricostruito, poco prima di venire uccisa la 29enne ha chiesto aiuto telefonando all’ex fidanzato, che ha subito allertato il 112.

All’arrivo della polizia Pamela Genini era ancora viva: è stata lei a rispondere al citofono, fingendo che fosse una consegna di Glovo, ma non è riuscita ad aprire.

I poliziotti hanno quindi buttato giù la porta insieme ai vigili del fuoco e hanno fatto irruzione.

Al loro ingresso il 52enne stava ancora accanendosi sul corpo della donna e prima di venire bloccato si è inferto due coltellate alla gola.