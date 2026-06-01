Femminicidio a Misterbianco, Alessandra Bruno morta dopo l'aggressione del compagno Salvatore Mallamo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Alessandra Bruno è morta: la 49enne di Misterbianco è spirata all’ospedale Garibaldi Centro di Catania dopo il ricovero in condizioni gravissime, in seguito all’aggressione subita nella sua abitazione. La donna era stata picchiata dal marito, il 53enne Salvatore Mallamo, durante una lite domestica avvenuta due giorni prima. Ora per l’uomo si profila l’accusa di femminicidio.

Il femminicidio di Alessandra Bruno

I medici del Garibaldi avevano tentato di salvare Alessandra Bruno sottoponendola a un delicato intervento chirurgico, ma le lesioni alla testa non le hanno lasciato scampo.

L’aggressione è avvenuta nella notte fra il 29 e il 30 maggio e la donna è rimasta ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva fino al decesso, avvenuto nel pomeriggio dell’1 giugno.

ANSA

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Catania, Alessandra Bruno sarebbe stata colpita più volte alla testa con un corpo contundente, forse un martello.

A dare l’allarme è stata una delle figlie della coppia, che ha composto il 112 dopo avere trovato la madre a terra gravemente ferita.

Le indagini

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Misterbianco, insieme ai colleghi della scientifica di Catania, che hanno effettuato rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare l’arma del delitto.

Salvatore Mallamo è stato arrestato subito dopo con l’accusa iniziale di tentato femminicidio. Nella mattinata di lunedì 1 giugno si è svolto l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip, che ha convalidato l’arresto. L’uomo si trova attualmente in custodia cautelare in carcere.

L’inchiesta è seguita dalla sezione Fasce deboli della Procura di Catania ed è coordinata dall’aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta Valentina Margio.

La coppia aveva quattro figli, due maggiorenni e due minorenni. Al momento non è stato chiarito quanti di loro fossero presenti nell’abitazione al momento dell’aggressione.

Il cordoglio del sindaco e della cittadinanza

In segno di rispetto i familiari di Alessandra Bruno, il sindaco Marco Corsaro ha annullato le cerimonie previste per la Festa della Repubblica, compresa la Fanfara dei Bersaglieri.

L’amministrazione comunale ha inoltre aderito all’appello della parrocchia di San Massimiliano Kolbe per una fiaccolata di solidarietà che si terrà mercoledì 3 giugno nel quartiere Belsito, con partenza dalla parrocchia alle 19:30.

Secondo quanto riportato da RaiNews, gli organi di Alessandra Bruno saranno donati.