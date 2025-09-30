Femminicidio a Paupisi, Salvatore Ocone fermato a Campobasso: morto un figlio, i retroscena su Elisa Polcino

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il figlio di 15 anni è morto, mentre la figlia di 16 anni è gravemente ferita. Questo l’epilogo della fuga di Salvatore Ocone, fermato a Campobasso, dopo il femminicidio della moglie a Paupisi, in provincia di Benevento. “Le urla di lei si sentivano ogni settimana, non è credibile fingere di non sapere nulla”: parole, queste, che un vicino offre ai cronisti dopo il femminicidio di Paupisi e che interrompono la narrazione fino ad ora restituita ai media sulla vicenda.

Salvatore Ocone fermato a Campobasso

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo il Corriere della Sera Salvatore Ocone, 57 anni, sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino il 30 settembre, è stato rintracciato e fermato in Molise, per la precisione tra i comuni di Mirabello Sannitico e Campobasso.

Secondo le prime indiscrezioni, insieme a Ocone, che sarebbe scappato da Paupisi a bordo della sua Opel Mokka nera, si trovavano i figli. Come scrive il Corriere della Sera il figlio 15enne è morto, mentre la figlia di 16 anni è ferita gravemente.

Per il momento non è dato conoscere, invece, le condizioni di salute di Ocone. Sempre il Corriere della sera scrive che l’autovettura del sospettato è stata rintracciata da un elicottero dei carabinieri.

I militari hanno subito allertato i colleghi delle unità di terra, che sono prontamente intervenuti e hanno fermato il 57enne.

Il femminicidio di Elisa Polcino

La vicenda ha avuto luogo a Paupisi, nel Beneventano, in contrada Frasso. La mattina di martedì 30 settembre tra Salvatore Ocone e Elisa Polcino (49 anni) sarebbe scoppiata una lite. La donna è stata uccisa mentre era stesa sul letto della stanza matrimoniale, probabilmente colpita ripetutamente con una pietra sulla testa e sul volto. Le fonti parlano di colpi vibrati con violenza.

Dopo l’aggressione Ocone avrebbe preso i figli, di 15 e 16 anni, avrebbe varcato il cancello di casa e sarebbe fuggito a bordo della sua autovettura, una Opel Mokka di colore nero. A rinvenire il cadavere della donna sarebbe stata la suocera, che vive al primo piano dello stesso fabbricato.

I famigliari hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. Secondo una prima ispezione del medico legale Elisa Polcino potrebbe essere stata uccisa intorno alle 8 di mattina. La coppia aveva un altro figlio maggiorenne, che è stato subito messo al corrente dalle autorità sulla tragedia.

I retroscena sulle tensioni in famiglia

Fino alla cattura di Ocone più fonti hanno riportato che tra le mura di casa non ci sarebbero mai state tensioni, né risulterebbero denunce per violenza. Ciò è stato scritto a seguito delle testimonianze di alcuni vicini e del sindaco di Paupisi, Salvatore Colletta, che al Corriere della Sera ha parlato di “una famiglia che all’apparenza non mostrava alcun segno di disagio” e che “non era seguita dai servizi sociali”, per poi descrivere lui come “un grande lavoratore“.

Il colonnello Enrico Calandro del comando dei carabinieri di Benevento ha aggiunto: “Non ci risultano pregressi episodi di violenza o liti”. A rompere questa narrazione, come anticipato, è un vicino di casa della ex coppia. “La famiglia è nota in paese per situazioni di disagio e conflitti ricorrenti”, ha detto, riferendosi a “evidenti problemi sociali e personali”.

Quella di Caupisi sarebbe stata “una tragedia evitabile”, in quanto “le urla di lei si sentivano ogni settimana”, per questo “non è credibile fingere di non sapere nulla”, ha riferito un anonimo vicino al Corriere. “Tutti in paese” sapevano, quindi, delle tensioni che correvano tra quelle mura e che, forse, si manifestavano anche sotto gli occhi della collettività.