Femminicidio a Paupisi vicino Benevento, Salvatore Ocone "finì sotto cura", la testimonianza di un residente

Dopo il femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi (Benevento), emergono alcune sfumature su Salvatore Ocone. L’uomo, fermato a Ferrazzano dopo 12 ore di fuga, è sospettato per la morte della moglie. Secondo un residente, un giorno il 57enne “si spogliò davanti alla chiesa” e per questo “finì sotto cura“. Inoltre l’uomo si sarebbe spesso nascosto dentro la chiesa “quando aveva le crisi”.

La presunta depressione di Salvatore Ocone

Va detto che per il momento tutto ciò che viene fuori sulla vita di Salvatore Ocone si limita al campo delle ipotesi, dal momento che si tratta di informazioni che i cronisti stanno raccogliendo dai residenti di Paupisi.

Uno di essi ha riferito al Messaggero che “un giorno si spogliò davanti alla chiesa, quel gesto suscitò scalpore e Salvatore finì sotto cura”.

Dopo il femminicidio della moglie Elisa Polcino a Paupisi (Benevento), Salvatore Ocone è fuggito fino a Ferrazzano (Campobasso) portando con sé i figli minori. Uno di loro è morto

Ancora, un altro residente riferisce che Ocone “quando aveva le crisi amava rifugiarsi in chiesa”. Open aggiunge che qualcuno avrebbe avanzato l’ipotesi di una depressione.

Il 19 ottobre Ocone e sua moglie Elisa Polcino avrebbero festeggiato i loro 25 anni di matrimonio. Il parroco don Cosimo Iadanza riferisce a Open che “eravamo pronti a festeggiarli, nulla lasciava presagire quel che è accaduto”.

Il femminicidio di Elisabetta Polcino

Dopo l’arresto di Ocone, 12 ore dopo la tragedia, è emersa una prima ricostruzione dei fatti. Elisabetta Polcino, nota a tutti come Elisa, 46 anni, è stata uccisa intorno alle 8 di mattina nella sua abitazione in contrada Frasso, a Paupisi, mentre si trovava distesa sul letto.

La donna sarebbe stata uccisa a colpi di pietra che l’hanno raggiunta sulla testa e sul volto. A dare l’allarme è stato un vicino, allertato dalla suocera della vittima che vive al piano di sopra. I carabinieri intervenuti sul posto si sono subito messi sulle tracce di Salvatore Ocone, operaio di 57 anni, che dopo il femminicidio si è dato alla fuga portando con sé i due figli minori della coppia, di 15 e 16 anni. L’uomo è sospettato per il femminicidio della moglie.

La fuga dalla provincia di Benevento a Ferrazzano

La fuga di Salvatore Ocone è durata 12 ore. Intorno alle 20 del 30 settembre un elicottero dei carabinieri ha rintracciato l’autovettura del 57enne nelle campagne di Ferrazzano (Campobasso), negli stessi luoghi in cui il 28 aprile 2005 Angelo Izzo uccise Maria Carmela Linciano (46 anni) e Valentina Maiorano (14).

I militari hanno subito chiesto l’intervento dei colleghi con i mezzi via terra, che hanno subito fermato l’uomo. Nell’auto erano presenti i due figli, anch’essi brutalmente aggrediti a colpi di pietra e con una bottiglia di vetro. Il 16enne è morto. La figlia 15enne, invece, è ricoverata al Cardarelli di Campobasso in gravi condizioni.

In tarda serata sul luogo del femminicidio, a Paupisi, è arrivato il figlio maggiorenne della coppia. Il giovane vive in Emilia Romagna per motivi di lavoro. Il suo arrivo nella villetta di famiglia è stato documentato dalle telecamere de LaPresse.