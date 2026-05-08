Femminicidio a Piacenza, donna trovata morta accoltellata in casa: porta chiusa dall'interno, caccia al marito

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Una donna di 55 anni è stata trovata morta accoltellata in un appartamento alla periferia di Piacenza. A dare l’allarme sarebbe stato il marito, un uomo di origine macedone ora ricercato, che avrebbe confessato il femminicidio al telefono. Sul posto Carabinieri e vigili del fuoco, che hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna dopo essere entrati nell’appartamento da un balcone.

Femminicidio a Piacenza, caccia al marito

Il femminicidio si è consumato nel primo pomeriggio di venerdì 8 maggio, in una zona periferica di Piacenza.

La vittima, una donna di 55 anni di nazionalità macedone, è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento, ubicato al sesto piano di un condominio in via Giulio Pastore.

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Secondo le prime informazioni emerse dalle indagini, la vittima sarebbe stata uccisa con diverse coltellate. A far scattare l’allarme, intorno alle 15:30, sarebbe stato il marito della donna, Hako Vitanov, a sua volta di origine macedone, attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

La confessione e poi la fuga

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver effettuato il numero per le emergenze, l’uomo avrebbe confessato di essere stato proprio lui ad assassinare la moglie.

Quando sul posto sono arrivati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco, la porta dell’abitazione risultava però chiusa e non apribile dall’interno.

I pompieri hanno quindi dovuto utilizzare l’autoscala, dopodiché si sono introdotti in casa passando dal balcone, trovando il corpo ormai privo di vita della donna all’interno. Del marito, però, non c’era più alcuna traccia.

Chi era la vittima

Secondo quanto ricostruito dal Corriere di Bologna, la vittima si chiamava Milena Vitanova, di 55 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto con ferite compatibili con un’arma da taglio, oltre a traumi alla testa Un coltello è stato trovato nelle vicinanze, probabilmente quello utilizzato per compiere il femminicidio.

Le indagini sono ora coordinate dalla Procura competente, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo e il contesto familiare in cui sarebbe maturato il delitto. L’area attorno al palazzo è stata isolata per consentire i rilievi della scientifica.

Secondo le prime informazioni, la coppia avrebbe due figli, che non sarebbero stati coinvolti nell’episodio e quindi al sicuro. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali precedenti segnalazioni o episodi di tensione domestica avvenuti negli ultimi anni.