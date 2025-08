Femminicidio a Poggiridenti in Valtellina, Emilia Nobili trovata in casa: arrestato il marito maltrattante

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Emilia Nobili, ex insegnante di 75 anni, è stata trovata senza vita in casa sua a Poggiridenti, in Valtellina. I carabinieri hanno fermato e portato in caserma il marito, 65enne. Era già stato arrestato per maltrattamenti.

Femminicidio in Valtellina

È stata uccisa dal marito Emilia Nobili, ex insegnante di 75 anni. L’accusa mossa dai carabinieri intervenuti sul posto è di omicidio. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini, preoccupati dalle urla e dal silenzio che ne è seguito.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato la donna senza vita e il marito, un uomo di 65 anni. Immediato il fermo con l’accusa di omicidio.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Femminicidio in Valtellina

Il femminicidio di Nobili si è consumato venerdì 1 agosto nella tarda serata, nell’abitazione della coppia a Poggiridenti, in Valtellina, in provincia di Sondrio.

La denuncia dei vicini

Il racconto dei vicini lascia pochi dubbi. Secondo la loro testimonianza, nella serata si sono sentiti diversi rumori strani, poi delle urla e infine il silenzio. In casa erano presenti solo Emilia Nobili e il marito.

Sono stati proprio i vicini a chiamare i soccorsi, ma purtroppo per la donna era già troppo tardi. Gli agenti sono arrivati sul posto verso le 23 di sera, ma non hanno potuto far altro che confermare la morte dell’ex insegnante di lettere.

In casa c’era il marito della 75enne, un uomo di nazionalità marocchina di 65 anni che era da poco rientrato in casa dopo un allontanamento dovuto a precedenti casi di violenza.

I precedenti per maltrattamenti

Il 65enne marocchino non era sconosciuto alle autorità: queste lo hanno presto identificato e fermato con l’accusa di omicidio. In passato era stata proprio Emilia Nobili a denunciarlo per maltrattamenti.

La causa stava proseguendo, almeno fino a quando (per motivi che al momento si ignorano) l’ex insegnante lo aveva ripreso con sé in casa. Lo si apprende dalle parole del figlio, che si era detto preoccupato per la decisione della madre.