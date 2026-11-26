Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è stato un nuovo femminicidio a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e si è poi tolto la vita gettandosi nel vuoto, dopo essersi dato fuoco e aver incendiato l’automobile sul cavalcavia dell’A1 dove lo scorso 3 settembre fu uccisa Lorena Isceri dal suo ex compagno.

Femminicidio a Ponte Buggianese: cos’è successo

In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata da Rainews, l’uomo, di nazionalità italiana, avrebbe ucciso la compagna e avrebbe poi raggiunto il viadotto autostradale Lora. Lì avrebbe incendiato la sua auto e si sarebbe dato fuoco, per poi gettarsi nel vuoto.

Sul viadotto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade. Al momento, non è chiaro chi abbia lanciato l’allarme. Sotto il ponte è stata rinvenuta la salma dell’uomo.

ANSA

Chi è la vittima del femminicidio di Ponte Buggianese

La vittima del nuovo femminicidio è una giovane di 24 anni, trovata senza vita all’interno di un’abitazione in via Roma, a Ponte Buggianese, nella provincia di Pistoia.

Gli investigatori stanno ricostruendo con più precisione i dettagli e la dinamica del delitto. In casa sono intervenute le forze dell’ordine e il personale specializzato per i rilievi scientifici.

Il femminicidio a poche ore dalla Giornata contro la violenza sulle donne

Il nuovo femminicidio è avvenuto a poche ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata giovedì 25 novembre.

Per l’occasione, l’Associazione Non una di meno aveva reso noto che, nel 2026, si sono registrati in Italia 76 femminicidi, a cui si aggiungono 4 suicidi indotti di donne, almeno altri 119 tentati femminicidi riportati nelle cronache online e almeno altri 15 casi di omicidi correlati, cioè di persone che sono rimaste coinvolte cercando di fermare il femminicida o l’aggressore di donne e altre persone familiari e amiche.

Il femminicidio di Lorena Isceri

Il cavalcavia dell’A1 da cui si è lanciato il sospetto femminicida di Ponte Buggianese è lo stesso in cui fu uccisa Lorena Isceri.

Il 3 settembre scorso, la donna, di 45 anni, venne uccisa dall’ex compagno, il 36enne Federico Vella, che l’ha gettata giù dal cavalcavia e si è poi suicidato.