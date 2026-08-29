Femminicidio a San Giovanni al Natisone, donna trovata in casa con la gola tagliata: arrestato il compagno

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovo femminicidio a San Giovanni al Natisone. Nel pomeriggio di sabato i vicini dell’abitazione di via delle Scuole hanno sentito grida e minacce. Quella che sembrava essere una discussione tra coniugi si è trasformata in omicidio. I carabinieri e i soccorsi sono arrivati avvertiti dai vicini, ma sul posto hanno scoperto il corpo della donna senza vita. Era stata ferita con un coltello alla gola. Il compagno, ancora all’interno dell’abitazione, è stato bloccato e arrestato.

Femminicidio a San Giovanni al Natisone

Nel pomeriggio di sabato 29 agosto, grida e minacce hanno sconvolto il paese di San Giovanni al Natisone. Sono stati i vicini di casa dell’abitazione di via delle Scuole a chiamare il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Nella casa dei loro vicini si stava svolgendo quello che appariva come un litigio familiare molto acceso. Le urla disperate della donna, di nazionalità cinese come il compagno, avevano spinto i vicini ad agire.

All’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri della compagnia locale, la donna è apparsa priva di vita. Si trovava a terra in una pozza di sangue dovuta a una profonda ferita alla gola.

Le indagini

L’uomo, che sarebbe il titolare di un’attività di tappezzeria piuttosto nota nel paesino in provincia di Udine, si trovava ancora all’interno dell’abitazione quando sono entrati i carabinieri. Non ha opposto resistenza e non ha tentato di raccontare una storia alternativa.

È stato colto sul luogo del delitto, nei pressi dell’arma, e per questo immediatamente bloccato e arrestato. Per la vittima invece non c’era già più nulla da fare a causa della gravità della lesione, ed è stato confermato il decesso.

I vicini hanno raccontato di precedenti discussioni in casa. Lo stesso sindaco ha confermato queste voci, ma ha anche precisato di non avere informazioni dirette: “In passato c’erano stati altri episodi di violenza domestica. Non so se siano sfociati in denunce, però c’era già dell’attrito”.

Il commento del sindaco

Il sindaco di San Giovanni al Natisone ha espresso tutto il dolore per la vittima del femminicidio. Ha infatti dichiarato di essere vicino alla famiglia.

Lo stesso sindaco, Carlo Pali, si è fatto portavoce di alcune voci note nel paese. La coppia non era in buoni rapporti, c’erano già stati altri litigi, forse in assenza di querele. Non è in grado di fornire altre informazioni al momento, se non che l’uomo era tornato in Cina per un periodo e che al suo ritorno la dinamica tra i due sembrava più pacifica.

Apparenza purtroppo svelata nel peggiore dei modi, con la morte della donna. Il sindaco ricorda che in passato in paese c’era già stato un altro femminicidio, circa 13-14 anni fa. Dichiara: “Continuano a esserci questi episodi. Mi spiace veramente, siamo vicini alla famiglia”.