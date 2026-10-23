Femminicidio a Vergiate, Marco Panichi uccide la fidanzata e si costituisce ad Avezzano, a 700 km di distanza

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Marco Panichi, 53 anni, ha confessato di aver ucciso a coltellate la fidanzata 36enne a Vergiate, in provincia di Varese. L’uomo è stato fermato ad Avezzano, in Abruzzo, a 700 chilometri dal luogo del delitto. Nella caserma dei carabinieri si è costituito. La vittima, di origine straniera, è deceduta dopo essere stata colpita da numerosi fendenti.

Il femminicidio a Vergiate

Marco Panichi, originario di Civitella Roveto, in provincia de L’Aquila, è stato fermato nella notte con l’accusa di aver ucciso a coltellate la fidanzata 36enne a Vergiate, in provincia di Varese.

Dopo il delitto, l’uomo ha raggiunto Avezzano, in Abruzzo, a 700 km da dove aveva compiuto il femminicidio.

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Dalle prime informazioni, la vittima è stata trovata sul pavimento della camera da letto, con diversi ferite al corpo e al collo.

La donna, di nazionalità colombiana, sarebbe stata uccisa la mattina del 22 ottobre.

A ricostruire le circostanze del ritrovamento è stata la Procura di Busto Arsizio, nel Varesotto, che ha diffuso una nota sull’omicidio. Il delitto è avvenuto all’interno di un’abitazione presa in affitto da Panichi.

L’arma del delitto e la confessione

Accanto al corpo della donna è stato trovato un coltello da cucina, indicato dagli investigatori come l’arma utilizzata per l’aggressione.

A far scattare l’intervento degli investigatori è stato lo stesso Panichi, che nella tarda serata del 22 ottobre si è presentato ai carabinieri di Avezzano, dichiarando di aver ucciso la fidanzata al culmine di una lite.

A seguito della segnalazione, i carabinieri di Gallarate hanno raggiunto l’abitazione insieme ai militari del Nucleo investigativo e ai magistrati della Procura di Busto Arsizio.

Per accedere all’immobile è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno trovato il cadavere della donna all’interno dell’appartamento.

Il fermo del 53enne

Per il 53enne è quindi stato disposto il fermo dall’autorità giudiziaria di Avezzano, in stretto raccordo con la magistratura lombarda.

La salma della 36enne è stata trasferita all’Istituto di Medicina legale di Pavia, dove sarà eseguita l’autopsia. La Procura di Busto Arsizio ha avviato ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Secondo le prime informazioni, Panichi avrebbe confessato l’omicidio davanti al procuratore Maurizio Maria Cerrato.