Femminicidio al Pokemon Center di Tokyo, uccide commessa a coltellate e si suicida davanti a bambini e turisti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Caso di femminicidio a Tokyo. Il quartiere di Ikebukuro è diventato lo sfondo di una vicenda di cronaca nera. Una ragazza di 21 anni è stata uccisa dal suo ex, già accusato e arrestato per stalking. L’aggressione fatale è avvenuta al secondo piano del centro commerciale Sunshine City, mentre la giovane si trovava al lavoro nel Pokémon Store. Il femminicida, dopo aver colpito al collo la ventunenne, ha rivolto il coltello contro di sé e si è tolto la vita di fronte a bambini e turisti.

Femminicidio a Tokyo

Moe Harukawa, 21 anni, è stata uccisa dall’ex fidanzato mentre era al lavoro. La giovane era una dipendente del negozio Pokémon all’interno del Sunshine City, nel quartiere di Ikebukuro a Tokyo.

Il negozio si trova al secondo piano del centro commerciale ed è sempre molto frequentato. Al momento dell’aggressione, infatti, all’interno dello store del noto brand di carte e videogiochi si trovavano circa 100 clienti tra turisti e locali. Molti erano bambini.

ANSA

L’aggressore, Taiki Hirokawa, è entrato nel negozio e si è diretto al bancone dove lavorava la ventunenne. A quel punto l’ha aggredita con un coltello alla gola, prima di rivolgere la lama verso di sé e ferirsi. Il ventiseienne è in seguito morto in ospedale a causa delle ferite.

Il momento dell’aggressione

Il femminicidio si è verificato all’interno di un edificio molto frequentato. Si parla di uno dei centri commerciali più famosi, non solo tra i residenti, ma anche tra i turisti. Il Pokémon Store è frequentato giornalmente da migliaia di persone e alle ore 19:00, poco prima della chiusura, all’interno vi erano ancora circa un centinaio di persone.

Il negozio Pokémon, subito dopo l’aggressione, è stato temporaneamente chiuso per permettere agli agenti di effettuare i rilievi di quanto accaduto.

Si è scoperto così che l’uomo era solo e aveva portato con sé, nascondendola nei vestiti, la lama con la quale ha colpito la vittima. Il coltello è stato ritrovato all’interno del negozio.

Le accuse di stalking e i tentativi di omicidio

È stata ricostruita velocemente la relazione tra i due. Il ventiseienne ha ucciso l’ex ragazza in seguito alla rottura del loro rapporto. Secondo le autorità, i due si erano conosciuti sul posto di lavoro nel dicembre 2023. La loro relazione si era conclusa nel luglio 2025 e nello stesso anno la ventunenne aveva esposto denuncia alla polizia per stalking da parte dell’ex fidanzato.

La polizia aveva agito immediatamente, individuando Hirokawa mentre si aggirava nei pressi dell’abitazione della giovane. Lo avevano arrestato in flagranza di reato con l’accusa di stalking. Nella sua auto era stato rinvenuto un coltello da frutta ed era stato segnalato un possibile intento omicida.

Sempre nell’auto, un video all’interno del suo smartphone mostrava la vittima ripresa di nascosto. L’uomo era stato poi arrestato nuovamente a gennaio 2026 con ulteriori accuse, sempre relative al possesso di armi da taglio e ai video girati di nascosto all’ex ragazza. A quel punto aveva ricevuto un’ordinanza restrittiva. Il ventiseienne aveva ammesso di perseguitare la vittima, manifestando il desiderio di tornare con lei e di aver pensato al suicidio.

Era stato rilasciato il 30 gennaio, grazie a una dichiarazione scritta nella quale prometteva di cessare tutte le attività di stalking. La polizia aveva consigliato per lui una terapia, che l’uomo ha rifiutato, mentre alla giovane era stato suggerito di cambiare lavoro. Harukawa però amava quel posto, era il suo lavoro dei sogni e l’aggressore lo sapeva. È proprio all’interno del Pokémon Store che l’ha raggiunta e uccisa.