Femminicidio Aurora Tila, appello della madre a Meloni dopo la pena ridotta all'ex ragazzo: "Metta una pezza"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Corte d’Appello di Bologna ha ridotto la condanna da 17 a 15 anni per il femminicidio di Aurora Tila, la tredicenne gettata dal balcone dal suo ex fidanzato di 15 anni. La famiglia si è detta insoddisfatta per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale e l’avvocato Lorenza Dordoni ha ricordato: “Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d’Europa”. La madre di Aurora è convinta che i femminicidi aumenteranno perché le sentenze “sono fatte alla leggera”. E alla premier Meloni chiede di intervenire “altrimenti sarà sempre peggio”.

Femminicidio Aurora Tila: pena ridotta

Passa da 17 a 15 anni la condanna per l’ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024. È questa la decisione della Corte d’Appello di Bologna dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche. La richiesta di riduzione della condanna, presentata dalla Procura Generale, ha tenuto conto anche della confessione del giovane autore del femminicidio.

All’avvio dell’appello, due mesi fa, il ragazzo aveva ammesso: “L’ho spinta giù, sono stato io“. In primo grado il Tribunale per i minorenni lo aveva condannato a 17 anni, da cui la successiva decisione di secondo grado.

Al momento l’imputato si trova nel carcere minorile di Catanzaro. Qualche settimana fa era stata depositata una relazione sulla sua condotta, che riportava come in altre strutture avesse commesso reati durante la detenzione. Ora starebbe invece seguendo un percorso psicologico che, lo scorso luglio, lo avrebbe portato alla confessione.

L’insoddisfazione della famiglia

In aula era presente anche la madre di Aurora, Morena, insieme ai suoi legali. Ascoltata la sentenza, si sono dichiarati insoddisfatti.

“Ho sempre saputo che era stato lui, vuole uno sconto di pena ma nessuno mi ridarà mia figlia“, aveva detto Morena al termine della scorsa udienza dopo aver ascoltato la confessione dell’adolescente. In quell’occasione erano arrivate anche le scuse alla famiglia della più giovane vittima di femminicidio d’Europa.

L’appello della madre a Meloni

Così Morena Corbellini chiede l’intervento della premier Giorgia Meloni. Di fronte al Tribunale di Bologna dichiara ai giornali che andrà sempre peggio.

Secondo la donna, infatti, le sentenze sono fatte alla leggera. “Poi pretendiamo che i femminicidi diminuiscano?”, domanda ai cronisti. Secondo lei aumenteranno perché “sanno che le pene sono ridotte”.

Per questo chiede l’intervento della premier, chiedendole di metterci “una pezza, altrimenti continueranno e sarà sempre peggio“.