Femminicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa al processo d'appello e cambia versione: "L'ho spinta giù"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Con dichiarazioni spontanee durante il processo di appello il 17enne ex fidanzato di Aurora Tila avrebbe confessato di essere stato lui ad uccidere la ragazza gettandola da un balcone. L’episodio è avvenuto il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il ragazzo era stato condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. A quasi due anni dalla morte di Aurora Tila, avrebbe cambiato versione confessando di essere stato l’autore del femminicidio e si sarebbe scusato per il gesto.

Femminicidio Aurora Tila, la confessione dell’ex fidanzato

A riportare la notizia della confessione dell’ex fidanzato di Aurora Tila è Adnkronos.

L’avvocato Emilio Malaspina, che assiste la mamma della ragazza vittima di femminicidio, ha dichiarato: “Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua”

Dopo la confessione in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, i giudici hanno disposto il rinvio.

Le prove sulla responsabilità dell’omicidio per la sentenza di primo grado sarebbero state definite “granitiche”

Le parole del legale

Ad Adnkronos il legale Emilio Malaspina ha poi aggiunto: “C’è stata la confessione. L’udienza è stata rinviata al 10 settembre. Una confessione, come punto di vista mio e della famiglia di Aurora, data molto in ritardo”.

Per l’avvocato quanto detto “non apporta nulla a tutto quello che è stato fatto dalla Procura e dal Tribunale per i minorenni. Non riteniamo che porti un contributo determinante ai fini di uno sconto della pena”.

Secondo Emilio Malaspina la scelta di confessare “sia stata proprio in funzione di cercare di abbassare quei 17 anni dati in primo grado. Vediamo adesso serenamente il 10 settembre cosa deciderà la Corte d’Appello”.

Femminicidio Aurora Tila, cosa era successo

Come riporta Tgcom, il 25 ottobre 2024 Aurora Tila sarebbe stata spinta dal balcone dal suo ex fidanzato.

La ragazza sarebbe stata colpita poi alle mani con le ginocchia per farla cadere quando è rimasta aggrappata.

Come emerso dall’accusa, l’ex fidanzato avrebbe chiesto un ultimo appuntamento ad Aurora Tila, intenzionata ad interrompere la loro storia.

“Il mio piano di vendetta inizia da ora mercoledì 9 ottobre alle ore 2.50”, scriveva il ragazzo.

In più occasioni Aurora Tila si sarebbe rivolta anche all’intelligenza artificiale per avere consigli.

“Secondo te dovrei lasciarlo?”, avrebbe domandato.

Tgcom ricorda anche che il tribunale minorile, nella sentenza di primo grado, evidenziava come l’ex, proprio il giorno prima, avesse detto a un amico che voleva uccidere la 13enne.