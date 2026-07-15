Femminicidio Aurora Tila, la madre non crede al pentimento dell'ex ragazzo: "Vuole solo uno sconto di pena"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Nulla”, questo ha provato Morena Corbellini dopo la confessione che l’ex fidanzato della figlia Aurora Tila ha affidato ai giudici nell’aula della Corte d’Appello di Piacenza. Per la madre della vittima l’imputato non avrebbe confessato in quanto mosso da un reale pentimento, bensì avrebbe posto in atto una strategia per ottenere uno sconto di pena.

La madre della 13enne non crede al pentimento

La mattina di mercoledì 15 luglio le telecamere di Morning News hanno raggiunto Morena Corbellini, la madre di Aurora Tila, per chiederle un commento sulla confessione dell’ex fidanzato della figlia.

Dallo studio le chiedono cosa abbia provato dopo le parole dell’imputato, e la donna risponde: “Nulla”. Non crede, Corbellini, al reale pentimento dell’imputato, bensì si dice convinta che la sua sia una strategia per ottenere uno sconto di pena.

Piuttosto, la donna ricorda che un pentimento non è arrivato né da parte del 17enne né “da parte della madre”, e l’inviata di Morning News ricorda l’ipotesi che il 17enne si sia vantato con il suo compagno di cella di aver “fatto la più giovane vittima di femminicidio in Europa”.

Solamente ieri, 14 luglio, Morena Corbellini ha ribadito il suo scetticismo in un’intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha indicato la confessione del 17enne come “scelta furbesca” e ha raccontato che mentre parlava in aula “sul volto non mostrava i segni del pentimento” e che “per un paio di volte ha guardato il proprio avvocato per chiedere quali fossero le parole giuste da dire”.

Il parere di Roberta Bruzzone

Il 14 luglio, appresa la notizia del pentimento del ragazzo, Roberta Bruzzone ha affidato ai social il suo pensiero, sottolineando che “una confessione così tardiva merita di essere valutata con estrema prudenza”.

“Quando il quadro probatorio è ormai consolidato e una condanna è già arrivata, ammettere i fatti può diventare un tentativo di apparire collaborativi”, ha aggiunto la criminologa, che nella sua chiosa ha specificato che “il pentimento autentico arriva quando costa, non quando conviene“.

Il femminicidio di Aurora Tila

I fatti risalgono al 25 ottobre 2024. Aurora Tila, di appena 13 anni, aveva interrotto la relazione con il fidanzato di anni 15. Il giovane, tuttavia, le aveva chiesto un ultimo appuntamento prima di separarsi, quindi l’aveva raggiunta presso la palazzina in cui la piccola abitava insieme alla sua famiglia.

“Voglio salutarti per bene”, le aveva scritto, e Aurora aveva accettato di vederlo senza mettere la madre al corrente. Le ultime immagini della ragazzina in vita arrivano dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’androne del palazzo. Si vede l’allora 15enne attendere l’arrivo di Aurora, poi nascondersi per farle una sorpresa una volta che la vittima esce dall’ascensore.

Il ragazzo l’aveva convinta a salire fino al sottotetto del palazzo per un ultimo incontro, ma poco dopo Aurora Tila era precipitata dal terrazzo. Le immagini mostrano il minorenne fuggire di corsa verso l’esterno, lungo l’androne, per poi tornarvi accompagnato dai carabinieri.

Agli inquirenti aveva riferito che la 13enne voleva suicidarsi, ma l’autopsia lo aveva smentito. Un testimone, infatti, lo aveva incastrato: dalle finestre del palazzo di fronte aveva visto chiaramente che la ragazza si aggrappava al parapetto del terrazzo mentre l’ex fidanzato la colpiva sulle mani per farle mollare la presa, ora con dei pugni e ora con ginocchiate.

La condanna in primo grado dell’ex fidanzato

In primo grado, il Tribunale dei Minori di Bologna aveva condannato l’allora 15enne a 17 anni per omicidio aggravato da stalking, dalla minore età della vittima e dal legame affettivo.

Durante la prima udienza del processo d’Appello, l’ormai 17enne ha confessato. Il 10 settembre si terrà la prossima udienza, quando i giudici potranno decidere sul percorso detentivo dell’imputato.