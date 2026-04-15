Femminicidio Bisceglie, Luigi Gentile lancia dal balcone Patrizia Lamanuzzi e si suicida: si stavano separando

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuovo caso di femminicidio a Bisceglie, con una dinamica di omicidio-suicidio: Luigi Gentile, di 61 anni, avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, e poi si sarebbe a sua volta gettato nel vuoto. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri, dicendo di aver sentito la donna urlare prima di vederla cadere.

La ricostruzione sul femminicidio a Bisceglie

La prima ricostruzione su quanto accaduto a Bisceglie è riportata da ANSA: Gentile avrebbe lanciato dal balcone la moglie e poi si sarebbe suicidatosi, gettandosi anche lui nel vuoto.

I corpi senza vita dei due coniugi sono stati ritrovati nella mattinata di mercoledì 15 aprile l’uno accanto all’altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano in via Vittorio Veneto. Sarebbero precipitati da un’altezza di 3 metri.

ANSA

La testimonianza della vicina di casa di Gentile e Lamanuzzi

A fornire un contributo importante alla ricostruzione sull’episodio di Bisceglie è la testimonianza di una vicina di casa, che ai carabinieri avrebbe raccontato la scena e riferito di aver sentito Patrizia Lamanuzzi urlare prima di vederla cadere nel vuoto.

La vicina ha anche riferito che i due si stavano separando.

La coppia avrebbe due figli: uno vive in Svizzera l’altro a Trani.

I soccorsi e le indagini

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, gli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due coniugi Luigi Gentile e Patrizia Lamanuzzi.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e verificare le responsabilità. Le indagini sono in corso.

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