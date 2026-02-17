Femminicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo a Davide Fontana per i dubbi sulla premeditazione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Niente ergastolo per Davide Fontana, l’uomo accusato di avere ucciso la vicina di casa e amante Carol Maltesi. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza dell’Appello bis che per il femminicidio aveva condannato Fontana al carcere a vita. Il processo di secondo grado dovrà così essere rifatto per la terza volta.

Femminicidio Carol Maltesi, il nodo della premeditazione

Nella sua sentenza, la Suprema Corte si è concentrata sulla motivazione ritenuta non sufficiente riguardo al riconoscimento dell’aggravante della premeditazione. Si tratta di un elemento decisivo perché determina la differenza tra la condanna a 30 anni e il carcere a vita.

L’omicidio di Carol Maltesi avvenne l’11 gennaio 2022 a Rescaldina, vicino Milano, nell’abitazione in cui viveva la vittima. La 26enne originaria di Sesto Calende venne uccisa con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch e incappucciata.

Secondo quanto emerso in sede processuale, l’omicidio avvenne durante la registrazione di un video intimo. Video commissionato dallo stesso Fontana tramite un finto profilo social. L’uomo oggi 47enne, all’epoca bancario, non avrebbe accettato l’imminente trasferimento della ragazza in provincia di Verona.

Il comportamento di Davide Fontana dopo il femminicidio

Dopo il delitto, Fontana avrebbe fatto a pezzi il corpo della vittima e ne avrebbe conservò i resti in un congelatore per settimane.

Avrebbe tentato di bruciare il tutto, non riuscendoci, e avrebbe abbandonato i resti in sacchi di plastica gettandoli in un dirupo a Paline di Borno, in provincia di Brescia. Il cadavere venne infine ritrovato il 29 marzo 2022.

In primo grado la Corte d’assise di Busto Arsizio, il 12 giugno 2023, aveva condannato Fontana a 30 anni per omicidio, soppressione e occultamento di cadavere, escludendo le aggravanti più pesanti e ritenendo non dimostrata una “significativa organizzazione dell’omicidio”, partendo dal non essersi costituito un “alibi” e dall’avere messo in atto condotte considerate sì “raccapriccianti”, ma caotiche per “circa due mesi per liberarsi definitivamente del corpo”.

Successivamente la Corte d’assise d’appello di Milano aveva invece riconosciuto la premeditazione e disposto l’ergastolo per Davide Fontana, decisione annullata due volte dalla Cassazione con rinvio.

Processo ter per il femminicidio di Carol Maltesi

Con l’ultima determinazione della Cassazione, in accoglimento del ricorso della difesa di Davide Fontana, il processo torna dunque ancora una volta in secondo grado davanti a un nuovo collegio. I giudici dovranno nuovamente valutare se l’aggravante della premeditazione sia provata.

Perché possa essere fissata la nuova udienza del processo d’appello ter bisogna attendere il deposito delle motivazioni della Cassazione.