Femminicidio Carol Maltesi, ergastolo a Davide Fontana nel sesto processo: pianificò tutto nei minimi dettagli

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Davide Fontana è stato condannato all’ergastolo anche nel terzo processo d’appello per il femminicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa nel gennaio 2022 a Rescaldina. La Corte d’assise d’appello di Milano ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione, sostenendo che il delitto fosse stato pianificato nei minimi dettagli. È il sesto grado di giudizio nella vicenda processuale.

La sentenza della Corte d’assise d’appello di Milano

Come riporta Askanews, i giudici presieduti da Enrico Manzi hanno accolto la richiesta della Procura generale, che nella requisitoria aveva insistito proprio sulla pianificazione del delitto.

Il collegio ha confermato la massima pena per omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, escludendo però l’isolamento diurno.

I giudici hanno inoltre ribadito la subvalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e hanno confermato le pene accessorie.

Il processo era tornato a Milano dopo l’ultimo rinvio disposto dalla Cassazione a febbraio, che per due volte aveva rilevato carenze di motivazione proprio sul punto della premeditazione.

Le motivazioni saranno depositate entro 60 giorni.

Le parole della sorella di Carol Maltesi

Fra le parti civili ci sono il padre e la sorella della vittima, assistiti dagli avvocati Anna Maria Rago, Riccardo Terron e Manuela Scalia.

“Speriamo che sia finita stavolta, ma non ci credo più”, ha dichiarato Anna Maltesi secondo quanto riporta l’Ansa, aggiungendo di essere comunque soddisfatta della decisione.

La donna ha parlato di un passo avanti e ha spiegato che la famiglia non ha altre consolazioni oltre a questa sentenza.

Ha escluso inoltre qualsiasi ipotesi di incontro nell’ambito della giustizia riparativa, percorso al quale il condannato era stato ammesso tempo fa.

A gennaio saranno cinque anni dalla morte della 26enne.

I fatti del gennaio 2022 e il percorso processuale

Il delitto risale all’11 gennaio 2022, quando la giovane, conosciuta anche con il nome d’arte di Charlotte Angie, fu uccisa dall’uomo durante la realizzazione di un video destinato a una piattaforma per adulti.

Il corpo venne occultato per settimane e poi abbandonato in un dirupo a Borno, nel Bresciano, dove fu ritrovato il 21 marzo dello stesso anno.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti alla base del femminicidio ci sarebbe una dinamica di possesso, perché l’ex bancario non avrebbe accettato la fine della relazione né la decisione della donna di trasferirsi vicino al figlio.

La difesa, affidata all’avvocato Stefano Paloschi, ha già annunciato il ricorso, che porterà a un settimo processo.