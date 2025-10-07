Femminicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda avrebbe tentato il suicidio in carcere: trovato sul pavimento

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, avrebbe tentato il suicidio nel carcere di Bancali a Sassari dove era rinchiuso. L’imprenditore vitivinicolo di Arzachena è stato portato nella notte in ospedale ed è stato preso in carico dal Servizio psichiatrico della Asl di Sassari.

Emanuele Ragnedda ha tentato il suicidio in carcere?

In base alla ricostruzione del Corriere della Sera, Emanuele Ragnedda si sarebbe procurato delle ferite nella sua cella e sarebbe stato ritrovato sul pavimento con alcuni segni sul collo.

Il suo avvocato difensore, Luca Montella, che avrebbe dovuto incontrarlo nella casa circondariale di Bancali, non ha fornito conferme su quanto sarebbe accaduto, ma si recherà sul posto per incontrare il suo assistito.

I carabinieri nella tenuta di Emanuele Ragnedda.

Come sta Emanuele Ragnedda dopo il ricovero in ospedale

Emanuele Ragnedda si trova attualmente ricoverato sotto stretta sorveglianza nell’ospedale di Sassari, dove è stato preso in carico dal Servizio psichiatrico della Asl cittadina.

Le sue condizioni di salute, stando a quanto riferito da La Repubblica, non sarebbero gravi.

Il punto sulle indagini sul femminicidio di Cinzia Pinna

La Repubblica ha anche fatto il punto sulle indagini sul femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella tenuta di Concaentosa, che proseguono a ritmo serrato.

Gli investigatori sono impegnati a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto tra l’11 e il 12 settembre, quando si persero le tracce della vittima a Palau. Quella sera, Cinzia Pinna è stata vista uscire da un locale in compagnia di Emanuela Ragnedda. Si tratta dell’ultima volta in cui è stata vista in vita da qualcuno.

Le ricerche della donna erano proseguite per 12 giorni, fino al tragico epilogo con la confessione dell’imprenditore e il ritrovamento del cadavere all’interno della sua proprietà di Concaentosa.

Secondo gli inquirenti, Emanuela Ragnedda avrebbe provato a liberarsi del cadavere di Cinzia Pinna, con l’intento – forse – di gettarlo in mare dalla scogliera di Capo Ferro. L’idea non è si è però concretizzata: il corpo senza vita della vittima è stato ritrovato sepolto nella tenuta.

Nelle prossime ore, i Ris di Cagliari torneranno nella proprietà per eseguire ulteriori rilievi scientifici, alla ricerca di tracce biologiche e impronte utili a chiarire la precisa dinamica dell’aggressione mortale e ad accertare se l’imprenditore abbia agito da solo o meno.