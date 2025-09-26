Femminicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda dice di aver sparato per difendersi: c'era polvere bianca in casa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le indagini sul femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa da Palau lo scorso 11 settembre e poi trovata morta. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di ricostruire come e perché è avvenuto l’omicidio. Emanuele Ragnedda, l’imprenditore vitivinicolo reo confesso, avrebbe detto di aver sparato per difendersi, forse dopo un approccio rifiutato. Poi ha cercato di cancellare le tracce del delitto e ha abbandonato il corpo della donna in un terreno della sua tenuta.

Femminicidio Cinzia Pinna, manca il movente

Emanuele Ragnedda ha ammesso di aver ucciso Cinzia Pinna nella casa dell’imprenditore nella tenuta di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena (Sassari).

L’imprenditore ha ucciso la 33enne sparandole diversi colpi di pistola, poi ha nascosto il cadavere in un terreno della sua azienda vinicola.

ANSA Fiaccolata a Castelsardo per Cinzia Pinna

Il femminicidio è avvenuto nella notte della scomparsa: di Cinzia Pinna non si avevano più notizie dalla notte tra l’11 e il 12 settembre, quando era stata vista in un locale di Palau in compagnia di alcune persone, tra cui lo stesso Ragnedda.

Manca ancora però il movente, perché Ragnedda ha sparato alla ragazza uccidendola.

La versione di Emanuela Ragnedda

La versione fornita da Emanuele Ragnedda agli investigatori sarebbe quella di una lite degenerata e finita nel sangue.

Durante l’interrogatorio il 41enne avrebbe detto di aver sparato per difendersi: Pinna avrebbe cercato di aggredirlo e lui avrebbe reagito.

Una versione ora al vaglio della procura di Tempio Pausania, che coordina le indagini dei carabinieri.

Tra le ipotesi quella di un approccio rifiutato dalla 33enne. Da chiarire anche se la donna abbia subito violenza sessuale.

Polvere bianca e tracce di sangue in casa

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il femminicidio e le ore precedenti e successive al delitto.

Ci sarebbe un buco di almeno cinque ore tra quando Cinzia Pinna è stata vista salire sull’auto di Ragnedda a quando l’imprenditore è uscito dalla sua tenuta la mattina successiva.

In quelle ore ci sarebbe stato un party a base di alcol e droga. In casa è stata trovata della polvere bianca, molto probabilmente residui di cocaina, anche se per avere la certezza bisognerà attendere i risultati dei test tossicologici.

Lo stesso Ragnedda avrebbe ammesso di aver consumato cocaina in quei giorni.

In diverse zone dell’abitazione e anche all’esterno gli specialisti del Ris hanno trovato molte tracce di sangue, che l’imprenditore avrebbe cercato invano di lavare e cancellare.

L’imprenditore avrebbe poi caricato il corpo della 33enne su un rimorchio per portarlo in un terreno della sua tenuta dove l’ha abbandonato, coprendolo con delle sterpaglie.