Femminicidio Cinzia Pinna, la madre di Emanuele Ragnedda contro il figlio: "Merita l'inferno, chiedo perdono"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Conca Entosa è il mio cuore, Conca Entosa era di mio padre e ho creduto nel progetto di mio figlio”, che ora “merita l’inferno”. Sono parole piene di rabbia e dolore quelle pronunciate da Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, di fronte a quella tenuta in cui la povera Cinzia Pinna ha incontrato la morte. Una morte inflitta proprio dal 42enne in una notte di sangue, un femminicidio – l’ennesimo – che si è consumato tra vino e cocaina. “Chiedo perdono” dice Nicolina, rivolgendosi alla famiglia della vittima.

Parla la madre di Emanuele Ragnedda

A Ore14 Nicolina Giagheddu, raggiunta all’esterno della tenuta di Conca Entosa a Palau (Sassari), ha lo sguardo fisso sull’ingresso di quello stazzo. Lo stesso in cui un tempo entrava e usciva suo padre, e che un giorno è divenuto il regno del figlio Emanuele. Anche per questo la donna non si dà pace.

“Conca Entosa è il mio cuore, Conca Entosa era di mio padre”, dice all’inviato. Un giorno ha “creduto nel progetto di mio figlio e gliel’ho affidata. In questo ho sbagliato“.

ANSA Una fiaccolata per Cinzia Pinna, uccisa la notte tra l’11 e il 12 settembre a Palau, nello stazzo di Conca Entosa. Per il femminicidio è stato arrestato Emanuele Ragnedda, che ha confessato

Nicolina era al corrente della vita “sopra le righe” che il figlio era solito condurre. Eppure, dice, gli aveva dato “il libero arbitrio” dal quale, però, ha sconfinato. “Non intendevo dire che poteva uccidere, né un gatto né un bambino”. Per questo non si sente in colpa, la madre del reo confesso, ma per lei è doveroso chiedere perdono alla famiglia di Cinzia Pinna.

Ora se Emanuele Ragnedda “ha fatto quello che ha fatto si merita l’inferno”, anche se “lo sta già vivendo”. Oggi Nicolina non vuole parlare con il figlio, perché “solo Dio può parlargli”. Poi racconta un aneddoto: “Un giorno un bambino autistico è venuto qui e mi ha chiesto se questo fosse il paradiso. Lui lo ha trasformato nell’inferno, quindi merita l’inferno“, ribadisce.

La “vita sopra le righe” anche dopo il femminicidio

Come riporta La Nuova Sardegna Emanuele Ragnedda avrebbe continuato a organizzare festini presso la tenuta di Conca Entosa anche dopo il femminicidio. Nello stazzo continuavano a consumarsi alcol e cocaina, il tutto con la compagnia di altre donne che il 42enne cercava online.

A pochi metri il corpo di Cinzia Pinna giaceva seminudo, nascosto tra le sterpaglie, mentre la famiglia la cercava. Ancora, Ragnedda avrebbe fatto avanti e indietro tra San Pantaleo e Arzachena per stare in compagnia della fidanzata Rosamaria Elvo, ora indagata per favoreggiamento: secondo gli inquirenti avrebbe ripulito gli interni della tenuta dopo il femminicidio, per aiutare Ragnedda a eliminare le tracce della terribile esecuzione.

Il delitto

I fatti risalgono alla notte tra l’11 e il 12 novembre. Cinzia Pinna, 33 anni e originaria di Castelsardo, stava trascorrendo la serata in un locale a Palau. Una volta lasciato il locale sarebbe salita sull’auto di Ragnedda, che l’avrebbe convinta a continuare la serata presso la villetta di Conca Entosa.

Lì i due avrebbero consumato quattro bottiglie di vino e della cocaina, poi il 42enne ha esploso contro di lei un colpo con la sua pistola calibro 9. Dopo averla uccisa Ragnedda ne ha nascosto il cadavere tra le sterpaglie per poi muoversi tra Palau, Arzachena e San Pantaleo fino al 24 settembre, quando i militari lo hanno raggiunto.

Messo alle strette, Ragnedda ha confessato il femminicidio e ha rivelato di aver agito per difendersi dalla ragazza, che a un certo punto avrebbe brandito un coltello mentre “parlava di Satana“.