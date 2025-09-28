Femminicidio Cinzia Pinna, spunta l'ipotesi del satanismo e dell'amica misteriosa di Emanuele Ragnedda

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le prime tinte oscure ombreggiano intorno al femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau e rinvenuta cadavere nel terreno di Emanuele Ragnedda, reo confesso del delitto. Proprio da presunte dichiarazioni dell’imprenditore emergerebbe qualcosa di sulfureo, anche se tutto si muove nel campo delle ipotesi. Poco prima del fermo, in un ristorante di Cannigione – frazione di Arzachena – avrebbe detto: “Io sono il Male“. C’è di più: gli inquirenti sospettano che la mattina successiva al femminicidio, un’amica di Ragnedda sarebbe arrivata nello stazzo dell’uomo per aiutarlo a ripulire la scena del crimine e che nei giorni successivi gli avrebbe consigliato l’acquisto di un divano nuovo che avrebbe sostituito quello macchiato del sangue di Cinzia. Cinque giorni dopo il femminicidio la stessa donna si trovava insieme a Ragnedda in un ristorante di Pittulongu.

L’ipotesi del satanismo

Come anticipato, si parla di ipotesi che come tali vanno considerate. Una di queste è quella del satanismo sullo sfondo del femminicidio di Cinzia Pinna. Da un lato c’è la dichiarazione di Emanuele Ragnedda di quanto accaduto nella notte tra l’11 e il 12 settembre nella sua tenuta di Conca Entosa: “A un certo punto ha iniziato a parlare di Satana“, ha raccontato il reo confesso riferendosi alla vittima.

Poi la 33enne “è andata in cucina e ha preso un coltello“, e per questo motivo lui avrebbe reagito a colpi di pistola. Ora, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, a questa prima versione si aggiunge un possibile temperamento dell’uomo sempre ascrivibili all’Avversario dell’iconografia cristiana.

ANSA I carabinieri di fronte allo stazzo di Emanuele Ragnedda, reo confesso del femminicidio di Cinzia Pinna

Ci sarebbero, infatti, delle affermazioni fatte da Ragnedda a Cannigione poche ore prima del suo arresto: “Io sono il Male”, avrebbe detto – secondo La Nuova Sardegna – ma non è dato conoscere chi fosse l’interlocutore.

Sempre il quotidiano locale fa notare che presso le cantine Ragnedda era in produzione un vermentino chiamato Shar, che la stampa sarda associa alla divinità malvagia del gioco di ruolo Dungeons & Dragons. Ma potrebbe esserci una spiegazione più semplice: shar potrebbe essere un riferimento agli Shardana, i Popoli del Mare indicati per la prima volta nel II millennio a.C. sulle fonti egizie e che per molti archeologi sarebbero da identificare negli antichi Sardi.

L’amica misteriosa

Un altro tassello infittisce i fatti di quella notte degli orrori, tra l’11 e il 12 settembre, quando Cinzia Pinna è stata uccisa e il suo corpo occultato tra le sterpaglie della tenuta di Ragnedda. L’indomani mattina nello stazzo sarebbe arrivata una donna, presumibilmente un’amica dell’imprenditore, per ripulire la tenuta dalle tracce di sangue.

La stessa donna potrebbe averlo aiutato a comprare un divano nuovo da sostituire a quello ormai intriso del sangue di Cinzia Pinna. Ancora, la stessa persona avrebbe consumato un pranzo con Ragnedda il 16 settembre, in un ristorante di Pittulongu. Gli inquirenti sospettano che la presunta amica del reo confesso sia a conoscenza delle abitudini dell’uomo, che sarebbe stato solito organizzare festini a base di alcol, sesso e cocaina nel suo stazzo. Le indagini continuano.

Il femminicidio di Cinzia Pinna

L’ennesimo femminicidio che ha colpito l’isola si è consumato nella notte tra l’11 e il 12 settembre. Cinzia Pinna, 33 anni originaria di Castelsardo, aveva trascorso la serata a Palau (Sassari) per poi concludere l’uscita insieme a Ragnedda, che probabilmente conosceva.

Secondo la stampa locale la giovane avrebbe accusato un malore all’uscita di un locale, ma anziché attendere i soccorsi Ragnedda sarebbe passato a prenderla con la sua auto. Una videocamera di sorveglianza, alle 4:02 del 12 settembre ha immortalato Cinzia mentre sale a bordo della macchina dell’imprenditore.

Poi della ragazza si sono perse le tracce fino alle prime testimonianze, i dati incrociati e il cerchio ristretto intorno a Emanuele Ragnedda il quale, una volta interrogato, ha confessato il femminicidio: Cinzia Pinna sarebbe morta durante una colluttazione con l’uomo, che avrebbe sparato per difendersi. In seguito il corpo di Cinzia è stato nascosto tra le sterpaglie con addosso soltanto una t-shirt. Gli indumenti della vittima sono stati rinvenuti all’interno della tenuta. Il colonnello Nicola Pilia e il procuratore di Tempio Gregorio Capasso, che coordina le indagini, indagano anche sull’ipotesi della violenza sessuale.

Lunedì 29 settembre verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Cinzia Pinna.