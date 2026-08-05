Femminicidio Daniela Florea a Torino, arrestato l'ex Daniel Trandafir: colpi alla testa, morta per asfissia

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La polizia di Torino ha arrestato l’ex compagno di Daniela Florea, Daniel Trandafir, la donna trovata morta nel suo appartamento nel capoluogo piemontese lo scorso 20 luglio. L’uomo, 45 anni, è accusato di averla uccisa, prima ferendola con un corpo alla testa e poi soffocandola. Il movente del femminicidio sarebbe legato alla fine della relazione tra i due.

Arrestato il compagno di Daniela Florea

Nella mattinata del 5 agosto la polizia di Torino ha arrestato l’ex compagno di Daniela Florea, che era stata trovata morta nel suo appartamento di via Paisiello, nel capoluogo piemontese, lo scorso 20 luglio.

Il 45enne è accusato di femminicidio e di occultamento del cadavere. La donna rea stata ritrovata morta nel cassone del letto dell’appartamento.

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L’omicidio sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Un amico di Florea, che non la sentiva da giorni, avrebbe avvisato la polizia e aiutato le forze dell’ordine a entrare in casa e trovare lì il cadavere della 36enne.

Le indagini e la dinamica del femminicidio

Il compagno di Florea è stato fin da subito uno dei principali indiziati per l’omicidio della donna. Era stato contattato dalla polizia mentre si trovava con il figlio della coppia.

Fin da subito il 45enne si era contraddetto rispondendo alle domande degli investigatori. In particolare, le sue dichiarazioni non erano coerenti proprio sull’ultima volta in cui avrebbe visto la ex compagna.

Nel frattempo l’autopsia sul corpo della vittima, oltre a individuare con esattezza la data della morte, aveva constatato che la donna era stata prima colpita alla tesa e successivamente soffocata dal suo aggressore.

A corroborare l’ipotesi che vedrebbe l’ex compagno come l’autore del femminicidio di sarebbero anche le testimonianze di amici e conoscenti e diversi tabulati telefonici.

Il movente del femminicidio di Daniela Florea

La polizia avrebbe anche ricostruito il movente per cui il 45enne avrebbe deciso di uccidere l’ex compagna.

La relazione tra i due era finita da tempo, tanto che la donna aveva trovato una nuova sistemazione, la casa dove è stata uccisa e dove viveva con il figlio minorenne.

L’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe quindi deciso di ucciderla.