Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, fratello racconta la violenza di Santino Bonfiglio: "7 costole rotte"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono emersi nuovi dettagli sul caso del femminicidio a Messina di Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio. Il fratello della vittima ha raccontato che la donna aveva deciso di chiudere definitivamente i rapporti col suo assassino “dopo che l’aveva mandata all’ospedale con 7 costole rotte”.

Lo sfogo del fratello di Daniela Zinnanti

Roberto Zinnanti, fratello di Daniela Zinnanti, uccisa a 50 anni dall’ex compagno Santino Bonfiglio a Messina, ha rilasciato dopo il femminicidio alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ANSA.

“Come famiglia siamo disperati per la morte di mia sorella” ha detto Roberto Zinnanti, che ha aggiunto: “Più volte io e i miei altri cinque fratelli le avevamo detto di lasciare quell’uomo violento e di non averci più rapporti. L’ultima volta, dopo l’ennesima denuncia, e dopo che l’aveva mandata all’ospedale con 7costole rotte, si era decisa a chiudere definitivamente i rapporti con questa persona, che però non si dava per vinta”.

ANSA

Secondo Roberto Zinnanti si tratta di “un altro femminicidio annunciato“.

Sulla sorella ha detto ancora: “Era una donna stupenda che voleva bene a tutti noi fratelli, a sua figlia e anche a mia madre. Faceva quanto poteva per stare più tempo con lei”.

Il fratello di Daniela Zinanti ha dichiarato ancora: “Purtroppo ha conosciuto questo uomo violento ed era convinta, in un primo tempo, di poterlo cambiare. Una prima volta, dopo averlo denunciato per maltrattamenti, ha anche tolto la denuncia. Questa seconda volta no. Aveva anche convissuto con lui, ma poi non andavano d’accordo e lo aveva mandato via”.

Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina: cos’è successo

Daniela Zinnanti è stata uccisa con decine di coltellate dall’ex compagno Santino Bonfiglio a Messina.

Il femminicidio è avvenuto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo ed è stato velocemente risolto.

Femminicidio Daniela Zinnanti: Santino Bonfiglio ha confessato

Santino Bonfiglio, che era agli arresti domiciliari e che aveva il braccialetto elettronico, è stato fermato e ha confessato il delitto.

Gli agenti hanno anche scoperto l’arma del delitto: si tratta di un coltello da cucina, che era stato preso proprio all’interno dell’abitazione della vittima Daniela Zinnanti.