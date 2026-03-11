Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, malore per la figlia che l'ha trovata in un lago di sangue: è incinta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quando ha trovato il cadavere della madre ha accusato un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso. Ora la figlia di Daniela Zinnanti si trova ricoverata all’ospedale Piemonte dove è stata sottoposta ad accertamenti. La giovane, infatti, è incinta e si trova al settimo mese di gravidanza. È stata lei, tristemente, a scoprire il femminicidio nell’abitazione di via Lombardia, a Messina, dove la madre viveva da sola.

Come riporta Ansa, la figlia di Daniela Zinnanti si trova ricoverata all’ospedale Piemonte di Messina per accertamenti. È stata proprio la ragazza a rinvenire il cadavere della madre, alle 19:30 di martedì 10 marzo, nell’appartamento in cui la donna viveva da sola in via Lombardia.

Dopo aver notato il corpo riverso sul pavimento in una pozza di sangue, la figlia della vittima ha accusato un malore.

Ansa aggiunge che la figlia di Daniela Zinnanti è incinta al settimo mese. A portare la ragazza a recarsi in via Lombardia era stata la preoccupazione nata dall’impossibilità di contattare telefonicamente la madre.

La donna, infatti, da ore non rispondeva al telefono. Santino Bonfiglio, l’ex compagno della vittima, è stato rintracciato grazie alle testimonianze dei vicini e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile e portato in Questura, alla fine di un lungo interrogatorio ha confessato il femminicidio.

L’epoca del femminicidio

Nelle ultime ore Ansa ha riportato che secondo i primi rilievi della Polizia Scientifica Daniela Zinnanti potrebbe essere stata uccisa diverse ore prima delle 16:30 – ovvero l’orario indicato da una vicina che in quel momento avrebbe sentito delle urla, e addirittura è possibile che l’epoca del femminicidio si possa individuare anche nel giorno precedente, ovvero lunedì 9 marzo. Informazioni più precise, ovviamente, arriveranno con gli sviluppi delle indagini.

Come già riferito, una vicina di casa ha riportato a un’inviata di Ore14 che tra le 16 e le 16:30 avrebbe sentito le grida di una voce maschile e una femminile, poi più niente. Lo stesso è accaduto alle ore 19, presumibilmente con l’arrivo in casa della figlia della vittima. Resta da capire se le urla sentite, specialmente quelle delle 16:30, siano riconducibili all’aggressione mortale.

L’arresto e la confessione di Santino Bonfiglio

Santino Bonfiglio, 67 anni e da poco in pensione, prima di ottenere la previdenza aveva lavorato saltuariamente come autista di mezzi pesanti. Daniela Zinnanti, invece, non lavorava e si occupava della madre anziana. I due si erano conosciuti nel 2025, ma la loro relazione era costantemente segnata da pesanti litigi. In un’occasione la donna lo aveva denunciato per poi ritirare tutto, ma in seguito lo aveva nuovamente denunciato dopo essere finita all’ospedale con sette costole rotte.

Per questa aggressione il gip aveva disposto per Bonfiglio gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma il dispositivo non era disponibile. Quindi martedì 10 marzo si è recato presso l’abitazione della ex compagna per motivi ancora da chiarire, poi ha afferrato un coltello e l’ha uccisa con decine di fendenti. Dopo il femminicidio si è liberato dell’arma abbandonandola in un cassonetto poco distante dalla palazzina. Una volta fermato e interrogato, l’uomo ha confessato il delitto.