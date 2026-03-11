Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio senza braccialetto elettronico perché indisponibile

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Contrariamente a quanto riportato nelle prime notizie sul femminicidio di Daniela Zinnanti, l’ex compagno Santino Bonfiglio non indossava il braccialetto elettronico quando si è presentato presso l’abitazione della donna, in via Lombardia a Messina. L’uomo, 67 anni, avrebbe comunque violato la restrizione degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto dopo la seconda denuncia della donna. Bonfiglio non indossava il dispositivo in quanto non era disponibile dopo la decisione del gip.

Santino Bonfiglio non aveva il braccialetto elettronico

Come anticipato, contrariamente rispetto a quanto emerso dai primi lanci di stampa sul femminicidio di Daniela Zinnanti, la 50enne uccisa a Messina nel pomeriggio di martedì 10 marzo, l’ex compagno reo confesso Santino Bonfiglio non indossava il braccialetto elettronico. Lo riporta Ansa secondo gli ultimi rilievi della Procura della Repubblica.

Il 67enne aveva comunque violato gli arresti domiciliari disposti dal gip dopo la seconda denuncia presentata dalla donna, che dopo un’aggressione era stata costretta a ricorrere alle cure mediche. I reati che gli erano stati contestati erano reato contro la persona, violenza e minacce.

ANSA

Ansa apprende che il gip aveva anche disposto il braccialetto elettronico, ma nel momento del provvedimento il dispositivo non era disponibile e comunque non era vincolato alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il fratello della vittima, ascoltato al telefono da un’inviata Rai di Ore14, ha dichiarato che quello della sorella è stato “un femminicidio annunciato“.

Le testimonianze dei vicini e del fratello di Daniela Zinnanti

“A lui hanno dato i domiciliari con il braccialetto elettronico, a cosa è servito?”, lo dice il fratello di Daniela Zinnanti, Roberto, al telefono con un’inviata di Ore14, e parla di femminicidio annunciato. Gli ultimi attimi di vita della donna, che aveva compiuto 50 anni a luglio 2025, sono stati avvertiti anche dai vicini di casa. Daniela viveva da sola al piano terra di una palazzina di via Lombardia, a Messina. “C’è stata una prima denuncia diversi mesi fa”, continua Roberto Zinnanti, “che però era stata ritirata perché lui la accompagnava a ritirare questa denuncia”.

“Io ho sentito litigare, una voce maschile e una femminile, intorno alle 16 o 16:30″, dice una vicina, che poche ore dopo ha sentito anche “le urla della ragazza” intorno alle ore 19. Gli uomini della Squadra Mobile hanno stretto il cerchio intorno a Bonfiglio dopo avere ascoltato i vicini e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area interessata.

Come funziona il dispositivo

Come specificato sul sito del Ministero della Giustizia, il braccialetto elettronico è uno strumento introdotto dall’art. 275-bis c1 del codice penale. L’applicazione del dispositivo viene disposta dal gip sui soggetti destinatari di provvedimenti di detenzione domiciliare o arresti domiciliari, o di allontanamento dalla casa famigliare. Si applica, soprattutto, per contrastare il problema della violenza di genere.

Lo strumento viene applicato sulla caviglia della persona ed è collegato ad un’unità di sorveglianza speciale installata all’interno dell’abitazione. Le forze dell’ordine ricevono un segnale quando il soggetto si allontana dalla zona di copertura, quando manomette il braccialetto o quando viene perso il contatto con lo stesso.

Il femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina

Da tempo Daniela Zinnanti aveva interrotto la relazione con Santino Bonfiglio. Contro l’uomo la 50enne aveva presentato due denunce, entrambe per le ripetute percosse subite dal 67enne. In un primo caso l’aveva ritirata, in un secondo caso era stata disposta la misura cautelare per l’uomo. La donna, infatti, era finita all’ospedale con sette costole rotte.

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo Bonfiglio, violando gli arresti domiciliari, si era recato in casa della donna. Tra i due sarebbe scoppiata una lite, probabilmente nel momento in cui la 50enne rifiutava la presenza dell’ex compagno in casa. Quindi il 67enne ha afferrato un coltello e ha colpito la donna con più fendenti per poi scappare e abbandonare l’arma del delitto in un cassonetto. A fare la tragica scoperta è stata la figlia, arrivata a casa della madre perché preoccupata per l’impossibilità di mettersi in contatto con lei.

Dopo aver scoperto il cadavere della mamma in una pozza di sangue, la ragazza ha accusato un malore ed è stata trasportata all’ospedale.