Femminicidio di Alessandra Matteuzzi, ergastolo a Giovanni Padovani e condanna definitiva per l'ex compagno

Ergastolo confermato per Giovanni Padovani. La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza contro l’ex compagno di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa nel 2022 a Bologna sotto la sua abitazione. Gli ermellini hanno respinto il ricorso presentato dal legale dell’imputato, l’avvocato Gabriele Bordoni.

La sentenza è arrivata mercoledì 17 settembre. Come riporta Ansa, la Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Giovanni Padovani, 29 anni, a processo per il femminicidio dell’ex compagna Alessandra Matteuzzi.

Secondo gli ermellini, quindi, Padovani avrebbe ucciso a martellate, calci e pugni la donna in quel 23 agosto 2022, dopo averla attesa sotto la sua abitazione.

IPA I funerali di Alessandra Matteuzzi, uccisa a Bologna nel 2022. La Cassazione ha confermato l’ergastolo per l’ex compagno Giovanni Padovani

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal legale Gabriele Bordoni, che assiste l’imputato. I giudici della Prima Sezione hanno riconosciuto, quindi, le aggravanti contestate dall’accusa: stalking, vincolo del legame affettivo, motivi abietti e premeditazione.

La Cassazione, quindi, ha accolto la richiesta del procuratore generale confermando la pena inflitta in primo grado il 12 febbraio 2024 e in Appello l’11 novembre dello stesso anno. Lo riporta Repubblica.

Il commento degli avvocati

Ascoltati dall’Ansa, gli avvocati che assistono i famigliari di Alessandra Matteuzzi, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, hanno riferito che la vittima “ha avuto, finalmente, giustizia”, sottolineando che per la Cassazione “Giovanni Padovani è un assassino, persecutore, capace di intendere e di volere”.

Giovanni Padovani “ha cercato, in ogni modo, di controllarla e possederla, fino a quando lei ha deciso di ribellarsi a tutto ciò ed è stata ferocemente uccisa“, continuano, dedicando alla donna un ultimo pensiero di affetto: “Guardando il cielo, non si può non pensare che ‘Sandra’ sia lì, da qualche parte”.

Il femminicidio di Alessandra Matteuzzi

Alle 19 del 23 agosto 2022 Alessandra Matteuzzi, 56 anni, stava rientrando a casa, una palazzina via dell’Arcoveggio a Bologna. Lì aveva incontrato il suo ex compagno Giovanni Padovani, modello ed ex calciatore, e tra i due è scoppiata una lite. Secondo le testimonianze dei vicini le urla di Matteuzzi si sarebbero fatte sempre più intense fino all’aggressione. Padovani l’ha colpita con un martello, con calci e pugni e con una panchina di legno.

Poche ore dopo Alessandra è morta in ospedale a causa delle ferite riportate, tra le quali presentava lo sfondamento del cranio. Un mese prima la vittima aveva denunciato l’ex compagno. Il loro rapporto era logoro, soprattutto a causa delle manie di controllo ossessivo da parte dell’uomo che aveva iniziato anche a perseguitarla dopo la fine della loro relazione. Giovanni Padovani è stato arrestato poco dopo.