Femminicidio di Anna Tagliaferri, Diego Di Domenico "aveva una personalità disturbata": l'indiscrezione

Diego Di Domenico “aveva una personalità disturbata“. Lo dice ai microfoni di Dentro la notizia un amico di Anna Tagliaferri, la vittima del femminicidio-suicidio di Cava de’ Tirreni (Salerno). La donna è stata uccisa con otto coltellate, poi l’uomo ha aggredito la madre di lei e si è lanciato nel vuoto. Secondo le ultime indiscrezioni la mamma della vittima sarebbe fuori pericolo. Quel lato oscuro della personalità di Di Domenico “emergeva solo in alcuni momenti”, spiega l’amico della vittima.

La presunta “personalità disturbata” di Diego Di Domenico

Martedì 23 dicembre le telecamere di Dentro la Notizia hanno raggiunto Cava De’ Tirreni (Salerno), dove si è consumato il femminicidio-suicidio di Anna Tagliaferri, uccisa in casa dal compagno Diego Di Domenico che poi si è tolto la vita.

Un amico della vittima spiega che l’uomo “aveva una personalità disturbata” che si manifestava “solo in alcuni momenti”.

L’amico di Anna non si sbilancia, ma precisa che “tutti gli amici che le stavano vicino” lo facevano quasi per proteggerla, “per amore”, ma “alla fine ha vinto la violenza“.

La tragedia si sarebbe consumata a seguito di una lite scoppiata tra le mura di via Ragone, dove viveva la madre della vittima, Giovanna Venosi (75 anni).

Il femminicidio di Anna Tagliaferri

I fatti risalgono alle 16:30 di domenica 21 dicembre. Come anticipato, in via Ragone a Cava De’ Tirreni viveva Giovanna Venosi, madre di Anna Tagliaferri. Anna era fidanzata con Diego Di Domenico, ma la coppia non viveva sotto lo stesso tetto.

Secondo il Corriere della Sera da tempo la donna considerava di lasciare l’uomo. Quel pomeriggio i due si trovavano in via Ragone e tra loro sarebbe scoppiata una lite. Di Domenico sarebbe corso in cucina e avrebbe afferrato un coltello col quale avrebbe colpito Anna con otto fendenti, attingendola all’addome e al torace. Durante l’aggressione Giovanna Venosi sarebbe intervenuta nel disperato tentativo di difendere la figlia, ma è stata colpita a sua volta alla gola e al torace.

Dopo l’aggressione Di Domenico è salito verso il piano più alto della palazzina e si è lanciato nel vuoto. L’impatto con il suolo gli è stato fatale: l’uomo, 40 anni, è morto sul colpo.

Il sindaco di Cava De’ Tirreni: “Lui in cura presso l’Asl”

Appresa la notizia, il sindaco di Cava De’ Tirreni Vincenzo Servalli ha annunciato la sospensione di tutte le iniziative in occasione delle festività del Natale “fino a tutto il 24 dicembre”.

Il primo cittadino ha riferito a Fanpage che Diego Di Domenico “era in cura presso l’Asl” anche se “non c’erano stati precedenti di violenza contro altre persone o autolesionisti”. Per il momento Giovanna Venosi non è stata ascoltata dagli inquirenti.