Femminicidio di Aurora Tila, Bruzzone commenta la confessione dell'ex: "Non significa autentico pentimento"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberta Bruzzone ha commentato i recenti sviluppi sul femminicidio di Aurora Tila, legati alla confessione dell’ex fidanzato che, durante la prima udienza del processo d’appello, ha ammesso per la prima volta di aver ucciso la 13enne. Secondo la nota criminologa, decidere di confessare “non significa automaticamente compiere un gesto di autentico pentimento”.

Femminicidio di Aurora Tila: la confessione dell’ex fidanzato

Aurora Tila è morta a 13 anni il 25 ottobre del 2024 a Piacenza.

In occasione della prima udienza del processo d’appello a Bologna, l’ex fidanzato, videocollegato dal carcere minorile, ha preso la parola per rendere dichiarazioni spontanee.

ANSA

“Ho ucciso io Aurora, l’ho gettata dal balcone“, le sue parole riportate da ANSA. L’ex fidanzato di Aurora Tila ha anche chiesto scusa per il suo gesto e per aver impiegato così tanto tempo per confessare il delitto.

Il commento di Roberta Bruzzone sul caso Aurora Tila

Roberta Bruzzone ha dedicato un post alla vicenda di Aurora Tila.

La criminologa ha sottolineato che “confessare dopo una condanna, nel corso del giudizio d’appello, non significa automaticamente compiere un gesto di autentico pentimento”.

Bruzzone ha spiegato: “Se per mesi o anni hai negato, hai depistato, hai costretto i familiari della vittima a un percorso processuale doloroso e hai lasciato che fossero le indagini a dimostrare la tua responsabilità, una confessione così tardiva merita di essere valutata con estrema prudenza”.

Il “rischio“, secondo l’esperta, “è che non rappresenti un’assunzione di responsabilità, ma una strategia processuale“.

Nel suo lungo post, Roberta Bruzzone ha poi sentenziato: “Il pentimento autentico arriva quando costa. Non quando conviene“.

La famiglia di Aurora Tila chiede la conferma della condanna

L’ex fidanzato di Aurora Tila è stato condannato in primo grado a 17 anni.

L’avvocato Emilio Malaspina, presente all’udienza del processo d’appello assieme alla madre di Aurora, Morena Corbellini, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da ANSA: “Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua”.

Il processo sul femminicidio di Aurora Tila è stato aggiornato al 10 settembre.